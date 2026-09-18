Blindar los adultos mayores contra las estafas digitales

Los datos de la realidad marcan la frecuencia con que muchos jubilados atraviesan las dramáticas circunstancias de ser víctimas, a través de las redes y celulares, de estafas en las que les ofrecen descuentos en servicios públicos, préstamos bancarios u otras presuntas ventajas, en maniobras delictivas que se aprovechan de su desconocimiento y vulnerabilidad frente a las nuevas tecnologías.

Los estafadores conocen que muchos jubilados, pensionados y personas de mayor edad no están familiarizados con las tecnologías digitales, de modo que se presentan ante ellos como una variada colección de “influyentes”, “funcionarios”, “directivos de empresas de energía, de bancos o inclusive de organismos gubernamentales!, todos ellos delincuentes que les prometen supuestos beneficios préstamos fáciles y otras ventajas que en la realidad son los primeros pasos para lograr vaciar sus cuentas.

Algunas estadísticas, como una hecha pública en años recientes ofrecieron cifras elocuentes. Una de ellas señaló que se registró en los doce meses computados un total de 890 estafas en la Provincia, con un botín millonario en dólares que pasó a ser propiedad de autores de cuentos del tío a través de WhatsApp y otras páginas digitales. Ello, claro, sin aludir a los robos clásicos que tienen a las personas de edad mayor como víctimas predilectas en las calles o en sus domicilios.

Merece entonces ser mencionada la jornada de prevención de estafas virtuales, destinada a adultos mayores, realizada por la UGI La Plata VII (PAMI), en la que, con la participación la una fiscal y de instructores especializados de la justicia penal platense, se brindaron herramientas para reconocer y prevenir este tipo de fraudes.

Tal como se informó en este diario, durante la reunión a la que asistieron 60 adultos mayores, se abordaron distintas modalidades de engaño que pueden afectar especialmente a los adultos mayores, como las estafas mediante llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales y páginas web, además de falsas ofertas de productos, servicios, beneficios o trámites que buscan obtener información personal y datos sensibles.

La propuesta tuvo como eje central la prevención y la concientización, con recomendaciones prácticas para detectar situaciones sospechosas y evitar convertirse en víctima de un fraude. También se habló sobre la maquinaria delictiva que se despliega detrás de cada estafa, con ramificaciones de transferencias, que dificultan enormemente la posibilidad de rastrear la ruta del dinero.

Lo que corresponde aguardar es que las autoridades intensifiquen campañas y acciones como esta, destinadas a inculcar advertencias a las personas mayores, para prevenirlas sobre los diversos peligros que corren. Alternativas como, por caso, la de revisar los mecanismos y trámites de pago de haberes a jubilados, de modo que no queden tan expuestos a los delincuentes, o la de divulgar advertencias sobre el manejo digital de sus ahorros debieran intensificarse, para evitar que, como está ocurriendo ahora, se encuentren sin blindaje alguno, indefensos frente a una delincuencia que no repara en nada para despojarlos de sus bienes.