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A 90 años de la guerra

Bolivia y Paraguay definieron su frontera

Por Redacción AFP

Bolivia y Paraguay definieron en La Paz el trazado de su frontera común tras casi nueve décadas de negociaciones iniciadas después de una guerra que los enfrentó por territorios.

Los dos países combatieron entre 1932 y 1935 por la árida región del Chaco Boreal, en un conflicto que dejó entre 80.000 y 100.000 muertos. Bolivia perdió un área que equivale a más de la mitad del actual territorio paraguayo.

Tras la denominada Guerra del Chaco, los dos países firmaron en 1938 un tratado de paz y límites que abrió un prolongado proceso para delimitar su frontera común, de unos 755 kilómetros.

“Bolivia y Paraguay culminaron la traza total de su límite internacional, un proceso desarrollado durante 88 años por las comisiones técnicas de ambos países”, señaló la cancillería boliviana en un comunicado.Delegados de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya trabajaron los últimos tres días en La Paz, tras cruzar información geográfica recogida en la frontera por drones de “alta precisión” y “datos de gabinete”.

El trabajo terminó tras acordar el último tramo de frontera pendiente: unos 3,5 kilómetros sobre Río Negro, cuyo cauce nace en suelo boliviano. “El cierre de la frontera consolida una relación bilateral basada en la confianza y la cooperación entre ambos Estados y cierra un ciclo histórico para construir una frontera segura y mutuamente reconocida”, señaló La Paz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay afirmó, en un comunicado difundido antes del cierre oficial de negociaciones, que ambas naciones serán las únicas de Sudamérica “con fronteras totalmente demarcadas” y destacó el trabajo de sus equipos en “territorios extensos y de difícil acceso”.

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