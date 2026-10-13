El primer ministro británico Andy Burnham declaró que está “claro” que Rusia interfirió durante el referéndum del Brexit en 2016, lo que reavivó las acusaciones sobre la injerencia rusa.

Burnham ha sido el primer jefe de gobierno británico en plantear la idea de una posible reintegración del Reino Unido en la Unión Europea, desde el Brexit. “Al llegar a Downing Street, planteé la siguiente pregunta: ¿hubo injerencia de Rusia en el referéndum de 2016? Y recibí una respuesta clara: sí, la hubo”, declaró Andy Burnham en el pódcast “The Rest Is Politics”.

“Es importante establecer claramente estos hechos (...) y ayudar a los votantes de Alemania y Francia a comprender que parte de esta dinámica política está siendo alimentada por nuestros enemigos, es decir, Rusia”, explicó el dirigente laborista, que llegó a la jefatura del país en julio.

El secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Stephen Doughty, afirmó que los intentos de Moscú para interferir en el referéndum de 2016 no fueron exitosos.

Andy Burnham anunció en septiembre que el Reino Unido iba a dotarse de una organización encargada de combatir la desinformación procedente de “actores hostiles” como Rusia. Asimismo, afirmó en el pódcast que el canciller alemán Friedrich Merz le dijo que la AfD, partido antiinmigración y prorruso, estaba claramente financiado por Moscú.

El primer ministro abordó en el Parlamento británico, el tema del Brexit y la relación entre Londres y Bruselas. Instó a los diputados a ser pragmáticos y trabajar por un acercamiento con la UE.

El político laborista declaró que sería “un incumplimiento de (su) deber dar la espalda a la posibilidad de concluir un nuevo acuerdo con la Unión Europea, susceptible de estimular el crecimiento económico y de combatir la inmigración ilegal”.