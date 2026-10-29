Buscan un acercamiento histórico UE-Canadá

Canadá y la Unión Europea se reúnen en Montreal para una cumbre destinada a elevar su cooperación a un nivel sin precedentes, en un contexto de fuertes tensiones con el presidente Donald Trump. Esta “nueva alianza” va a ser “transformadora” y “creará posibilidades inmensas”, declaró recientemente el primer ministro canadiense, Mark Carney, que recibirá a finales de semana a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a nueve comisarios europeos.

Esta cumbre busca permitir a los europeos y a los canadienses concretar sus deseos de acercamiento un mes y medio después de la propuesta de Ursula von der Leyen de hacer de Canadá el primer “miembro asociado” de la UE.

En medio de un conflicto comercial con Washington, Canadá se ha embarcado desde hace un año en una frenética búsqueda de nuevos socios con el fin de reducir su dependencia comercial y militar de su vecino. Y la UE es un socio lógico para “el país más europeo de entre los no europeos”, según Carney.

La UE, cuyas relaciones con Washington son igual de turbulentas, busca por su parte apoyos en su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias que son China y Estados Unidos.

“COMPROMISO REAL”

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a principios de 2025 ya ha provocado un acercamiento entre Bruselas y Ottawa, ilustrado por la participación de los canadienses en un programa europeo de ayuda a la industria de defensa, o por la invitación a Carney y a algunos de sus ministros a reuniones europeas.

Pero ahora se trata de ir más lejos, de “pasar de las declaraciones de amor mutuo a un compromiso real”, como resume el eurodiputado socialdemócrata alemán Tobias Cremer, impulsor de una resolución adoptada en marzo que llama a una cooperación más profunda entre la UE y Canadá.

En términos muy concretos, esta cumbre de dos días debe permitir la firma de acuerdos en servicios digitales o de materias primas estratégicas, de las que el subsuelo canadiense está repleto. Pero también avanzar en la cooperación en energía, inteligencia artificial, defensa o investigación.

Según un proyecto de declaración conjunta consultado por la AFP, Canadá podría negociar con la UE su entrada en el programa de movilidad estudiantil Erasmus, o su participación en el sistema europeo de navegación por satélite Galileo.

Canadá también podría tener su lugar aún más regularmente en la mesa europea y sumarse al futuro “Consejo Europeo de Seguridad”, que Ursula von der Leyen desea concretar.

La definición exacta del estatus de “miembro asociado”, que sorprendió a los socios de la UE por ser inédito, no está jurídicamente definida por los tratados constitutivos, y podría aplazarse al año que viene, según responsables del bloque.