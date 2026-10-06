Consejo del FMI a la Argentina: extender los beneficios del crecimiento a los trabajadores

Argentina debe proseguir con sus esfuerzos de estabilización de la economía y en favor del crecimiento, pero los beneficios deben extenderse a los trabajadores, fue la última declaración de la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

Los contactos entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo prosiguen y una reciente misión técnica mantuvo reuniones en Buenos Aires a finales de septiembre, explicó la portavoz.

Argentina, el mayor deudor del FMI, acordó en 2025 un programa crediticio con el organismo por 20.000 millones de dólares a cuatro años, y el Fondo ya ha llevado a cabo dos revisiones de su implementación.

“Las conversaciones continúan, y continuarán en las próximas semanas” para la tercera revisión, declaró la portavoz.

Durante esos contactos ambas partes reconocieron que “el trabajo para fortalecer la resiliencia de la Argentina debe continuar”, explicó.

La vocera reiteró que “una misión técnica liderada por Joyce Wong visitó Buenos Aires del 21 al 29 de septiembre” y agregó que “seguirán las conversaciones a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff para la tercera revisión”. Pero Kozack se abstuvo de hacer consideraciones sobre el resultado de la auditoría.

“Es importante garantizar que el crecimiento, se distribuya de manera más equilibrada”

El Gobierno libertario confía en que no habrá inconvenientes para lograr el visto bueno que habilite un nuevo desembolso -que sería de US$ 900 millones-, que servirá para fortalecer la posición en dólares del Banco Central, luego de pagos de vencimientos.

CRECIMIENTO PARA TODOS

El FMI prevé un crecimiento de la economía argentina el 3,5% en 2026.

“Es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora se ha dado sobre todo en los sectores energético, minero y agropecuario, se amplíe y se distribuya de manera más equilibrada entre los distintos sectores de la economía, pero también entre los trabajadores”, indicó.

El FMI mantiene que Argentina “ha logrado avances significativos en la recuperación de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante”, según la portavoz.

Milei logró un superávit en las cuentas públicas y reducir la inflación de tres dígitos interanual cuando asumió en 2023 al 33,5% actual.

Sin embargo, la pobreza y la indigencia volvieron a crecer después de dos años en el primer semestre de 2026.

Los críticos con el gobierno Milei recuerdan que unas 30.000 empresas cerraron desde de que el ultraderechista asumió el poder.

“Vemos que Argentina ha hecho un progreso muy significativo en pos de restaurar la estabilidad macroeconómica en un entorno de muy alta deuda e inflación disparada” recordó finalmente la vocera Kozack.