Crítico cuadro por los casos de gripe en nuestra región

A pesar de las advertencias médicas que se sucedieron desde enero pasado, cuando especialistas y entidades médicas habían advertido sobre la aparición de casos de influenza H3N2, llamada la “súper gripe” que había causado entonces un caso de muerte en Mendoza, ahora desde instituciones médicas privadas de la Región se alertó que existe una alta ocupación de camas en las clínicas del sector. En este contexto, especialistas siguen reclamando que se extiendan los programas de vacunación antigripal.

La descripción actual más marcada surgió por parte directivos de la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados (Acliba), que señalaron que las instituciones que integran la entidad mantienen en la Región una ocupación muy elevada de sus camas, en salas y terapias. Según explicaron, buena parte de las internaciones corresponde a cuadros respiratorios.

“Estamos sin camas en clínica médica, esperando el alta”, describieron. Según se explicó, las guardias continúan con una demanda elevada y las instituciones están trabajando prácticamente al límite tanto en los pisos de internación como en las áreas de terapia intensiva.

El aumento de la longevidad en la población y la mayor cantidad de personas de edad avanzada que presentan otras patologías fueron mencionados como factores que vuelven más compleja la situación.

Similar panorama se describió desde la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), cuyo titular coincidió en que durante las últimas semanas hubo una importante circulación de cuadros respiratorios, aunque aseguró que actualmente la tendencia empezó a ser descendente en las últimas jornadas.

El referente de Fecliba identificó a la influenza H3N2 como el principal cuadro respiratorio en circulación y señaló que los casos de Covid son pocos. No obstante ello, está claro que la circulación de casos de gripe sigue siendo muy alta en nuestra zona y que esa mayor demanda plantea problemas en las clínicas.

En este contexto, los especialistas siguen aludiendo a la necesidad de imponer una ampliación de la cobertura infantil. En la Argentina, la vacunación obligatoria contra la gripe alcanza a los chicos hasta los 24 meses, mientras que en otros países latinoamericanos se extiende hasta los 6 u 8 años. Las sociedades científicas del país reclaman incorporar la vacuna obligatoria hasta los siete años de edad.

Todo sigue indicando que la vacunación continúa teniendo un papel central para disminuir el riesgo de hospitalizaciones, cuadros graves y muertes. Ello sin ignorar que existe un contexto negativo para los programas de vacunación, surgido a partir del temor al contagio que irradiaron el Covid 19 y la cuarentena, que disminuyeron en forma drástica la concurrencia de personas a los hospitales. De modo que las autoridades sanitarias debieran salir al cruce de estas erróneas percepciones, a través del desarrollo de intensas campañas de esclarecimiento para cambiar tal estado de cosas.