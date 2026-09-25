Cuidados médicos que deberían tomarse a lo largo de toda una vida

La jornada de prevención y promoción de la salud destinada a personal de la Policía bonaerense con el objetivo de facilitar el acceso de ese sector a distintos controles y estudios de salud, que se llevó a cabo en las últimas jornadas en forma conjunta por la facultad de Ciencias Médicas de la UNLP con el área sanitaria de la dependencias sanitaria de la repartición policial , marca un rumbo a seguir que debiera generalizarse en distintos estamentos de la población

Se conocen de sobra los alcances negativos de la falta de seguimiento y de conocimientos existentes en buena parte de la sociedad, acerca de los cuidados médicos que deberían adoptarse a lo largo de la vida. Sin embargo, es poco o nada lo que mucha gente hace en materia de prevención.

El operativo aquí mencionado se desarrolló en el Cuerpo de Caballería ubicado en la zona del Bosque se tradujo en la realización de distintos controles y estudios médicos al personal a través de una posta sanitaria instalada en el lugar.

Entre las prácticas realizadas se incluyeron controles de peso, talla y signos vitales, medición de la presión arterial, evaluación de agudeza visual, vacunación y electrocardiogramas.

Estos últimos estuvieron a cargo de estudiantes de la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas.

Tal como se informó, en los casos en que los controles indicaron la necesidad de realizar estudios complementarios, se emitieron las órdenes correspondientes para que los efectivos pudieran continuar la atención a través de la obra social provincial.

En realidad, la falta de conocimientos preventivos médicos se visibilizó en forma dramática en los últimos años, cuando la aparición del Covid-19 encontró a una población que ignoraba principios sanitarios básicos de higiene y esa realidad pudo haber acentuado aún más la consecuencias de la pandemia.

La falta de conciencia acerca de la necesidad de cumplir con vacunaciones obligatorias constituye otra evidencia, ciertamente dramática.

Los especialistas sostienen que el problema de fondo radica en la falta de existencia en nuestro país de una libreta sanitaria por cada habitante.

En ese documento –vigente en muchos otros países- debieran figurar constancias de las distintas vacunaciones, de cada uno de los chequeos médicos periódicos o intervenciones realizadas y otras referencias de las historias clínicas.

Resultaría ser muy valioso, agregan esas fuentes, que se imponga en el país un sistema de controles masivos de salud para la población de toda edad.

Como se sabe, cada vez cobra mayor valor la realización de chequeos médicos preventivos, especialmente como método de detección temprana de muchas enfermedades.