Datos que inquietan sobre la prevención del cáncer de mama

El reciente estudio realizado por una fundación médica del país revela que el 41 % de las mujeres mayores de 40 años no se realiza mamografías con la regularidad recomendada. Esta cifra exige a las autoridades y a la propia sociedad una urgente toma de conciencia sobre la necesidad de reforzar las campañas de detección precoz.

La información, difundida por este diario, surge del “Índice de Concientización” realizado en el país en 2026 por la Fundación Instituto Natura, el cual analizó los conocimientos, hábitos y barreras que enfrentan las mujeres para cuidar su salud mamaria.

Uno de los principales hallazgos es que la falta de controles no responde exclusivamente al desconocimiento. En muchos casos, las mujeres saben que deben consultar al médico, pero distintas circunstancias personales, económicas y sociales terminan postergando las visitas y los estudios.

Según el informe, el 70 % de las encuestadas identifica la consulta ginecológica como el hábito más importante para proteger su salud. Sin embargo, apenas el 51 % realiza esos controles de manera habitual.

El resto mantiene una relación mucho más esporádica con el sistema sanitario: el 23 % solo consulta cuando aparece algún dolor o molestia, el 16 % deja pasar más de dos años entre visitas y el 10 % asegura que nunca acudió a un control ginecológico.

Estas cifras confirman una brecha preocupante: aunque la mayoría sabe que debe realizarse mamografías anuales a partir de los 40 años, son pocas las que efectivamente acceden a ellas o concretan el hábito.

Si bien el cáncer de mama continúa siendo el tumor de mayor incidencia en las mujeres, otras patologías, como el cáncer de pulmón —impulsado por la expansión del tabaquismo—, han ganado un alarmante protagonismo en las estadísticas de salud femenina.

Por su parte, la incidencia del cáncer de cuello uterino se ha logrado reducir sustancialmente gracias al tamizaje continuo mediante el método del Papanicolau —capaz de detectar lesiones previas o iniciales con alta eficacia— y la vacunación.

Afortunadamente, en nuestro medio se advierte un crecimiento en las iniciativas orientadas a promover los exámenes preventivos. Pese a ello, resulta imprescindible sostener e intensificar las campañas de divulgación, con el fin de garantizar una prevención efectiva y evitar desenlaces que la medicina actual está plenamente capacitada para prevenir.