¿De Nvidia a Tesla?: Musk quiere sumar a Jensen Huang

La posibilidad de que Elon Musk contrate a Jensen Huang pone en escena una disputa que atraviesa a la industria tecnológica: además de comprar procesadores y construir centros de datos, las empresas buscan a quienes saben cómo convertir esa infraestructura en una ventaja competitiva.

“Eso sería un honor”, respondió Musk cuando la cuenta ZeroHedge le propuso incorporar al entonces jefe de Nvidia. Fue una señal pública de apoyo, aunque no se anunciaron una oferta formal, un cargo ni negociaciones para concretar el desembarco.

El interés tiene una base comercial. Musk y Huang se conocen desde hace al menos una década y Nvidia es un proveedor clave de procesadores que Tesla utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial destinados a conducción y robótica. Musk ya había expresado su admiración por el ejecutivo y su intención de seguir comprando chips de la compañía.

Sumar a Huang significaría incorporar la experiencia de quien estuvo del otro lado de ese vínculo: el dirigente que condujo a uno de los principales proveedores de la infraestructura sobre la que se desarrolla la IA.

Su aporte potencial abarcaría decisiones sobre equipos, formación de ingenieros y coordinación de proyectos que demandan inversiones millonarias.

Los antecedentes muestran la escala de esa relación. En octubre de 2024, Nvidia informó que Colossus, la supercomputadora de xAI en Memphis, reunía 100.000 procesadores Hopper y utilizaba su tecnología de redes. En Tesla, los desarrollos de conducción y del robot humanoide Optimus también dependen de avances en inteligencia artificial y capacidad de procesamiento.

Una incorporación tendría, además, peso simbólico. Para Musk representaría sumar una figura capaz de atraer talento y atención inversora. Para Nvidia abriría la posibilidad de ver a su histórico conductor trabajando en proyectos ajenos, aunque contratarlo no otorgaría acceso automático a sus secretos comerciales ni condiciones preferenciales para comprar chips.

El eventual acuerdo también cargaría con la controversia que rodeó su salida, ocurrida en medio de revelaciones sobre relaciones personales y sospechas vinculadas con espionaje. Esas circunstancias seguirían bajo escrutinio aun si cambiara de empleador.

Por ahora, existe un respaldo público y una posibilidad abierta. El interés de Musk permite advertir que, en esta carrera, el conocimiento acumulado por una persona puede tener tanto valor estratégico como la infraestructura que ayudó a construir.