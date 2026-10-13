De qué se habla en el foro del FMI y el Banco Mundial

Columnistas de la agencia AFP

Ministros de finanzas y jefes de bancos centrales se reúnen esta semana en Tailandia para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto de choque energético, presión por la deuda pública y auge de la IA. Las reuniones se extienden hasta el sábado en Bangkok y permitirán a las autoridades abordar opciones difíciles. La semana incluirá una serie de reuniones de alto nivel a puerta cerrada, eventos públicos y anuncios políticos de las máximas autoridades económicas del mundo.

El FMI, que describe una coyuntura marcada tanto por el aumento de los precios de la energía como por el bum de la inteligencia artificial (IA), presentará el martes sus previsiones actualizadas.

La aceleración de la IA y las enormes inversiones que genera “es lo que le permite a la economía mundial mantener un crecimiento del 3%”, declaró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Sin embargo, el auge continúa siendo muy desigual en función de la región.

Los países en desarrollo deben dar prioridad a las aplicaciones de la “IA a pequeña escala” y no intentar rivalizar con los centros de datos gigantes o con modelos punteros como los que se están viendo en China y Estados Unidos, señaló el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Esos Estados no disponen “ni de la potencia de cálculo ni de la electricidad ni de los recursos humanos necesarios” pero sí pueden utilizar aplicaciones de la IA en celulares inteligentes, menos potentes, en ámbitos como la salud, la educación y la agricultura, explicó.

“TORMENTA PERFECTA”

Otra de las preocupaciones centrales es el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que disparó los precios de la energía, en parte por las represalias de Teherán con ataques a los aliados de Washington en el Golfo y el bloqueo al tránsito petrolero por la región.

El FMI ha advertido que los efectos del choque han sido desiguales, con mayor impacto sobre los países en desarrollo que dependen de la energía importada. A esto se añaden las consecuencias que el fenómeno meteorológico de El Niño puede tener en países de Sudamérica, África y Asia, cuyas cosechas amenaza.

“Los Estados más pobres miembros del FMI y el Banco Mundial atraviesan dificultades por los efectos de la guerra en Irán, las crecientes tasas de interés en Occidente y una crisis climática exacerbada por El Niño”, comentó Kevin P. Gallagher, director del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. “El FMI y el Banco Mundial no están a la altura de las circunstancias. Necesitan una respuesta ambiciosa que proporcione liquidez de emergencia a corto plazo, junto con financiación a largo plazo para hacer que sus trayectorias de crecimiento económico sean menos vulnerables a estas perturbaciones”, agregó.

Según un informe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), los choques combinados “podrían dejar a millones de personas más en la pobreza mientras los países en desarrollo luchan por mantener la ayuda a los hogares”. “El aumento en los precios del petróleo y los alimentos dejan a millones de familias sin margen de seguridad”, apuntó el administrador del PNUD, Alexander de Croo.

“Estamos presenciando una tormenta perfecta que podría mandar a decenas o cientos de millones de personas a la pobreza”, sostuvo.

DEUDA BAJO PRESIÓN

Las economías avanzadas de Europa y Estados Unidos han esquivado mejor la tormenta de los precios de la energía, pero no han sido inmunes a la inflación impulsada por esos incrementos. Los bancos centrales en todo el mundo han aumentado los tipos de interés para contener el alza de precios, lo cual frena la actividad económica. Este endurecimiento monetario “debe llevarse a cabo con una gran prudencia. Pero si la inflación escapa a todo control, podría convertirse en una importante amenaza para la población”, declaró la semana pasada Kristalina Georgieva.

Otro peligro: las tensiones en el mercado de la deuda, donde se disparan los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos, Japón y países europeos. En esto intervienen varios factores: la inflación, la subida de los tipos de los bancos centrales, las grandes emisiones de deuda de los gigantes de la IA, que compiten con las emisiones de los Estados, y también la preocupación ante unas deudas públicas colosales.

“Si la crisis energética continúa, y las fragilidades políticas se intensifican, puede haber un movimiento obligatorio más fuerte: un escenario en el que la eurozona quede más expuesta pues los niveles de deuda ahí son más altos”, consideró Ana Boata, economista en Allianz Trade.