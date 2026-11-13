De US$1.000 a US$463.000: cuánto habría ganado quien apostó por Nvidia hace 15 años

Mil dólares, una compra de acciones y quince años de espera. Esa combinación, que parece sencilla cuando se mira el pasado con el resultado a la vista, habría convertido una inversión relativamente pequeña en un patrimonio de casi medio millón de dólares. Es lo que habría ocurrido con quien apostó por Nvidia en noviembre de 2011 y conservó su participación hasta ahora.

La cifra tiene una referencia concreta: tomando el precio del 11 de noviembre de 2011 y el cierre del miércoles 11 de noviembre de 2026, los US$1.000 iniciales se habrían transformado en aproximadamente US$463.900. El cálculo considera la valorización de las acciones y los desdoblamientos realizados por la empresa, sin sumar dividendos ni descontar comisiones e impuestos. Es una simulación del valor de mercado de esa tenencia, antes de venderla.

El ejercicio cobra otra dimensión en medio de la crisis abierta por la renuncia de Jensen Huang, cofundador y figura central de la compañía, tras las revelaciones sobre sus relaciones personales y las sospechas que rodean a una de ellas. La salida del ejecutivo volvió a colocar a Nvidia bajo la mirada mundial y agregó incertidumbre al futuro del gigante de los chips.

Pero detrás de la noticia aparece una historia más extensa: la de una empresa que pasó de ser reconocida principalmente por sus procesadores gráficos a convertirse en una pieza decisiva de la expansión de la inteligencia artificial. Para quienes compraron temprano, esa transformación tuvo una traducción contundente en sus cuentas.

LA CUENTA DETRÁS DEL SALTO

El 11 de noviembre de 2011, cada acción de Nvidia tenía un precio equivalente a US$0,3745, una vez ajustado por las divisiones posteriores. En términos de los títulos actuales, una inversión de US$1.000 representaría unas 2.670 acciones. Multiplicadas por los US$173,73 del cierre del miércoles, permiten llegar a los casi US$464.000.

Dicho de otro modo, el capital se habría multiplicado aproximadamente por 464. La ganancia sobre el desembolso inicial rondaría los US$462.900, con una suba acumulada cercana al 46.290%. No significa que el inversor hubiera cobrado ese dinero a lo largo del camino: tendría una cartera con ese valor y debería vender para convertirla en efectivo.

La simulación supone que se pudo invertir la totalidad del monto, incluidas fracciones de acciones. Si se considera una compra de títulos enteros a los US$14,98 que costaban entonces, los US$1.000 habrían permitido adquirir 66 acciones y conservar un pequeño saldo. Tras los desdoblamientos, serían 2.640 títulos, valuados en unos US$458.647 al mismo cierre.

MÁS ACCIONES, EL MISMO PORCENTAJE

Una parte de la explicación está en los llamados “splits”. Nvidia dividió sus acciones en una proporción de cuatro por una en 2021 y de diez por una en 2024. Así, cada título que un ahorrista tenía en 2011 se convirtió en 40.

Sin embargo, esas operaciones no multiplicaron por sí mismas la riqueza. Cuando una empresa divide sus acciones, aumenta la cantidad de títulos y ajusta proporcionalmente su precio. El accionista conserva la misma participación. Nvidia explicó que el desdoblamiento de 2024 buscaba hacer más accesible la compra para empleados e inversores.

La diferencia patrimonial provino de la valorización del negocio. Los desdoblamientos permiten entender cuántas acciones tendría hoy aquel comprador; el crecimiento de la cotización explica cuánto valdrían.

DEL VIDEOJUEGO A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La expansión de Nvidia puede verse en sus balances. En el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025, finalizado en abril de 2024, informó ingresos por US$26.000 millones, un 262% superiores a los del mismo período anterior. El negocio de centros de datos aportó US$22.600 millones, con un crecimiento interanual del 427%, impulsado por la demanda vinculada con la inteligencia artificial.

Al completar aquel ejercicio, cerrado en enero de 2025, la facturación anual alcanzó los US$130.500 millones, un 114% más que un año antes. Esos números ayudan a explicar por qué el mercado revisó tan profundamente el valor de una compañía cuyos productos pasaron a ocupar un lugar central en la infraestructura tecnológica.

El resultado bursátil, de todos modos, no fue una escalera sin retrocesos. La propia cotización reciente permite verlo: del cierre de US$202,06 del 2 de noviembre pasó a US$173,73 el miércoles 11. Para la tenencia hipotética de 2.670 acciones, esa diferencia representa una pérdida de valor cercana a US$75.650 en apenas unas jornadas.

Ahí aparece la parte menos visible de estas historias: no solo había que elegir la empresa. También había que conservar las acciones durante quince años, atravesar las bajas y resistir la tentación de vender después de las primeras grandes ganancias.

Los casi US$464.000 permiten medir una transformación extraordinaria. Pero el recorrido se ve mucho más claro desde el presente que desde aquel 2011, cuando el futuro de Nvidia todavía no estaba escrito.