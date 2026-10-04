Denuncian la existencia de armas y amenazas en peleas entre alumnos

El tema de la violencia que se registró en los últimos días en la escuela secundaria 3 de Los Hornos cobró ahora otro giro, ya que los vecinos denunciaron que el problema de algún modo excede al ámbito escolar a partir de la presunta existencia de armas blancas y de amenazas, en una situación que habría sido confirmada por fuentes policiales que señalaron la presencia de jóvenes vinculados con una familia conflictiva de la zona que habrían estado involucrados en los últimos incidentes.

Si bien no existen denuncias formales, se aseguró que se está monitoreando esa posibilidad que, desde luego, agravaría el tema de las peleas que se registraron en el interior y el exterior del colegio ubicado en 62 y 140.

La inquietud vecinal, de los docentes y los padres de alumnos del colegio creció en este punto ante versiones que hablaron sobre personas que en el inicio de la semana, en medio de una pelea de estudiantes, llegaron a la escuela en un vehículo y descendieron empuñando elementos que “parecían hachas”.

En cuanto a las peleas y otras derivaciones, como la aparición de vehículos dañados que se encontraban cerca del colegio, algunos padres decidieron no enviar a sus chicos al colegio.

Tal como se reseñó en este diario, dentro de la Media 3 uno de los episodios que mayor alarma provocó quedó registrado en video. Dos alumnas protagonizaron una pelea en una escalera y terminaron cayendo por los escalones durante el forcejeo. Tres docentes tuvieron que intervenir para separarlas, en una escena que volvió a exponer los riesgos que enfrenta la comunidad educativa cuando los conflictos físicos se desbordan dentro de un establecimiento.

La situación también se siente en las veredas y comercios que rodean a la institución. Vecinos consultados describieron un escenario de tensión especialmente durante los horarios de entrada y salida, cuando se concentran estudiantes y familiares. En ese contexto, se reforzó la presencia policial en el acceso al colegio y también se dispuso la intervención de Control Urbano para intentar prevenir nuevos incidentes. La preocupación, sin embargo, persiste entre quienes viven y trabajan diariamente en el sector.

A la pelea entre chicas, se sumaron en estos días otros enfrentamientos filmados por estudiantes con sus teléfonos. Las imágenes muestran peleas entre varones en pasillos y también en las inmediaciones de la escuela. Según las familias, no se trata de episodios aislados, sino de una sucesión de situaciones que se vienen repitiendo y que generan temor entre quienes deben concurrir todos los días al establecimiento.

Al margen de que es innegable la existencia de una violencia difusa en la sociedad, no puede dejar de señalarse, tal como lo expresan calificados educadores, que desde hace mucho se evitan las amonestaciones y otras sanciones en las escuelas o, llegado el caso, las expulsiones.

Muchos consistentes pedagogos aluden a la “inexistencia de límites”, como lógica derivación de concepciones demagógicas que desnaturalizan la misión formativa de las escuelas. Está claro que las autoridades educativas debieran buscar mejores rumbos en este tema de la violencia en no pocas escuelas.