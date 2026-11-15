Después de los aplausos al Papa León XIV, la responsabilidad de las élites

Con amplitud de criterio, no hizo ninguna concesión a los factores de poder o las élites, pero siempre procuró que se redimieran. Sin decirlo expresamente, dejó planteado que a mayor poder o privilegio corresponden mayores obligaciones sociales.

Su sola presencia despertó esperanzas. Según todos los cálculos, más de 8 millones de argentinos se trasladaron para escuchar a León XIV. Es decir, casi el 20 por ciento de la población se acercó físicamente y millones más lo escucharon por radio o por televisión. En cada ocasión ratificó que el diálogo pacífico y la democracia son el camino necesario para enfrentar la crisis que envuelve al país.

En el videomensaje a los movimientos populares enunció principios “con los que contamos para llevar adelante nuestra misión”. En primer término mencionó el de la solidaridad “no sólo como virtud moral sino como un principio social, principio que busca enfrentar los sistemas injustos con el objetivo de construir una cultura de la solidaridad que expresa una determinación firme y perseverante de desempeñarse en el bien común”.

También recalcó que se deben “estimular y promover la participación y la subsidiariedad de los movimientos sociales y los pueblos, capaces de poner límites a cualquier esquema autoritario, colectivismo forzado o modelo centrado exclusivamente en el Estado. El bien común no puede utilizarse como excusa para aplastar la iniciativa privada, la identidad local o los proyectos comunitarios. Por eso estos principios promueven una economía y una política que reconozca el rol de los movimientos populares, la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales; en definitiva aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo profesional y político a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social”.

ENRIQUE SHAW

Esos conceptos fueron repetidos de una u otra manera durante su visita a la Argentina, pero adquiere relevancia que los explicitara en un mensaje a los movimientos populares, que naturalmente a veces canalizan la impaciencia de la mayoría de los argentinos frente al fracaso de los planes económicos de los sucesivos gobiernos y los intentos de concentrar poder político o riquezas.

“La solidaridad no es solamente una virtud moral sino un principio social”

Destacó en otros mensajes que el sufragio, la participación pública, la libertad de expresión, el respeto a la ley y las instituciones son bienes colectivos que cada generación debe proteger y fortalecer. Posiblemente al dirigirse, sin mencionar a las élites, sostuvo que la democracia se consolida en la convivencia cotidiana y mediante la escucha, el cuidado de la palabra y el respeto por el que piensa diferente.

El único argentino a quien identificó fue el banquero Enrique Shaw, el que está en proceso de beatificación y destacó su mirada cristiana y entendió el trabajo y el rol de las compañías.

La preocupación del Papa por los jóvenes se manifestó no solo en palabras sino en los hechos le cedió el micrófonos a jóvenes que describieron algunas de las angustiantes circunstancias en que muchos viven y tratar de sobrellevar y sobre ellos dijo que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando los jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”. Y reiteró que la economía debe estar al servicio del pueblo y no al revés. Insistió en que se debe defender la vida de los que están “por nacer” y puso especial énfasis en la cuestión al decir “antes de preguntarnos qué mundo le dejaremos a los que están por venir, debemos reconocer su dignidad”.

LAS ÉLITES

Por supuesto que tanto la dirigencia de los partidos y sindicatos como algunos funcionarios del Gobierno interpretaron el discurso como un apoyo a sus posiciones. Cada uno utilizó algún fragmento de las homilías, mensajes y discursos tratando de demostrar que ellos han sostenido los mismos principios.

Sin embargo, todas las élites merecieron alguna crítica por parte del pontífice, aunque explícitamente no las mencionara y reiteró que todo lo que estaba diciendo estaba contenido en la doctrina social de la Iglesia, explicitada durante muchos años ante diferentes situaciones y todos los países que visitaron los sumos pontífices. También mencionó reiteradas veces al papa Francisco y destacó la continuidad y coherencia de los mensajes de la Iglesia y, en particular, de las actitudes del papado. Retomó el llamado de Bergoglio a ‘hacer lío’ y subrayó que sus enseñanzas servían de guía para los más marginados y necesitados.

“El bien común no puede utilizarse como excusa para aplastar la iniciativa privada”

En definitiva no eludió hablar de ninguno de los problemas que afectan a los argentinos con el permanente llamado de que se escuchen entre ellos y ratificó la vigencia de la afirmación de Bergoglio de que en la Iglesia hay un lugar para todos. Sin duda el pueblo lo escuchó con atención y seguramente sus palabras influirán en el futuro, aunque habrá que analizar si los elogios de la dirigencia se convertirán en algo más que palabras.