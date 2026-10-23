El agravamiento de penas para quienes agredan a docentes y médicos bonaerenses

La tipificación y el agravamiento de las penas a quienes agredan a docentes, médicos, personal de salud y empleados de servicios públicos esenciales, sancionados por la Legislatura mediante una reforma al Código de Faltas bonaerense, enfocan un crítico problema social que se vino agravando en los últimos tiempos. La modificación prevé penas de arresto de 5 a 30 días o multas económicas para quienes agredan a estos servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, los insulten, hostiguen o perturben.

La norma tipifica faltas en las que intervienen los juzgados de paz o del fuero correccional. Con esta normativa se amplía el alcance de la protección prevista en la legislación provincial, que anteriormente solo contemplaba sanciones específicas por hechos de violencia contra trabajadores de la educación.

La sanción alcanza a las conductas que ocurran dentro de establecimientos educativos públicos o privados, centros de salud, dependencias de atención al público o en sus inmediaciones. Las penalidades se duplicarán en los casos en que las agresiones se ejecuten frente a alumnos, pacientes o menores de edad.

Entre las acciones penalizadas figuran el hostigamiento, el maltrato, los insultos, las provocaciones que generen escándalo y los actos de violencia física que no constituyan un delito de mayor gravedad. Asimismo, contempla el arrojo de objetos contra los trabajadores o bienes de utilidad pública, el ingreso no autorizado a sectores restringidos y la negativa a retirarse cuando lo solicite el personal.

En el caso de los docentes, la norma responde a una grave seguidilla de agresiones físicas y verbales sufridas a manos de familiares de alumnos, en episodios que en varias ocasiones derivaron en la necesidad de hospitalizar a las víctimas por la seriedad de las heridas y lesiones recibidas.

En cuanto a los médicos y al personal auxiliar de salud, no debiera ser preciso enfatizar los ataques que padecen, en especial por parte de familiares o allegados de pacientes, sin disponer de las garantías y de las máximas condiciones de seguridad que corresponden a quienes velan por la salud de la población.

Solo cabe esperar, por consiguiente, que las reformas introducidas resulten eficaces para aumentar los márgenes de seguridad de estos servidores públicos, los cuales se han visto lamentablemente mermados en los últimos años.