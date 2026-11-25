La temperatura que comenzará a subir esta semana y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevén para los próximos días la llegada de la primera ola de calor en la Región —con una seguidilla de jornadas de hasta 36 °C—, constituyen un primer toque de alerta para que la población tenga presentes y atienda las recomendaciones médicas necesarias y así evitar los efectos del calor intenso.

Además, esto ocurrirá en el penoso contexto de la falta de agua en numerosos sectores, un problema recurrente a lo largo de todo el año que es de esperar se revierta y normalice cuanto antes.

Este fenómeno se dará también en un año de clima errático, marcado por frecuentes tormentas y lluvias, con condiciones atmosféricas tan variables que —tal como se reflejó ayer en este diario— impidieron en esta época la tradicional y vistosa floración violeta de los jacarandás que pueblan plazas y bulevares de nuestra ciudad.

Lejos de las copas tupidas de flores violetas que invitan a detener el paso y tomar fotografías, los ejemplares muestran hoy un desarrollo foliar prematuro y una escasa presencia de pimpollos. En cuanto a las temperaturas más altas, se sabe que pueden ocasionar un golpe de calor o «insolación», caracterizado por un fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareos y sequedad en la piel.

Entre los síntomas de la insolación o golpe de calor figuran la temperatura corporal elevada; la piel roja, caliente y seca; la respiración y la frecuencia cardíaca aceleradas; el dolor palpitante de cabeza; la confusión o pérdida de conocimiento; las alteraciones del estado mental y del comportamiento, como vértigos, mareos, desorientación o delirios; y los dolores de estómago, la inapetencia, las náuseas o los vómitos.

Entre las medidas para prevenir el agotamiento o el golpe de calor se incluyen dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia; mantenerse hidratado; evitar bebidas alcohólicas, con cafeína y con alto contenido de azúcar, como las gaseosas; evitar comidas pesadas y alimentos ultraprocesados (y optar por frutas y verduras); usar ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros; no exponerse al sol directo entre las 10 y las 16; y mantener a niños, mayores y personas más vulnerables en lugares bien ventilados y frescos.

Resulta claro, asimismo, que el Estado debería impulsar políticas orientadas a modificar estructuralmente el hábitat muchas veces inhumano en el que viven miles de niños y ancianos obligados por las circunstancias, alojados en casillas sin protección ni servicios de infraestructura básicos y expuestos a las distintas inclemencias climáticas.