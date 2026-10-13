El ciclo lectivo 2026 condicionado por feriados y paros

Entre medidas de fuerza, feriados, días sin actividad por problemas edilicios o situaciones de extrema violencia escolar, el problema de las aulas volvió a hacerse sentir durante el ciclo lectivo 2026 en las escuelas de la Provincia, especialmente en las secundarias, tal como se reflejó en un informe publicado ayer.

La Provincia podría finalizar el ciclo lectivo 2026 con apenas 165 días efectivos de clase, 25 menos que la meta oficial de 190, si se consideran las jornadas de interrupción atribuidas a medidas gremiales y se concreta el paro anunciado para el 15 de octubre. Desde hoy hasta el 22 de diciembre quedan 52 días hábiles, antes de excluir feriados y asuetos. Incluso sin nuevas huelgas, la proyección anual rondaría las 166 jornadas cumplidas en total, unas 25 menos que las 190 previstas. Ello equivale a casi un mes de escuelas que debieron funcionar y no lo hicieron.

En el Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, los problemas de aprendizaje se superponen con reclamos por infraestructura escolar, protestas por el deterioro salarial, inasistencias y conflictos gremiales que afectan la continuidad pedagógica.

Si se revisan algunos parámetros objetivos, los resultados hablan por sí solos. Pese a que las últimas evaluaciones marcaron algunas mejoras, siguen apareciendo graves dificultades en Matemática, configurando una situación considerablemente más crítica en el nivel secundario.

La discontinuidad del ciclo escolar se traduce en serias deficiencias para los alumnos. En Matemática, el 19,2 % de los estudiantes bonaerenses quedó por debajo del nivel Básico y otro 24,5 % apenas alcanzó dicho umbral. En conjunto, casi el 44 % terminó la primaria sin llegar a un desempeño Satisfactorio.

La situación se agrava cuando los alumnos llegan al último año de la secundaria. Según las últimas pruebas Aprender, apenas el 16,9 % de los estudiantes bonaerenses alcanzó un desempeño Satisfactorio o Avanzado en Matemática, mientras que en Lengua la proporción fue del 57,2 %.

Además de prestigiar la profesión docente, asignar remuneraciones acordes a la importancia de su función y recordar que debe garantizárseles un respeto total por parte de familiares y alumnos, es prioritario que las autoridades aseguren la continuidad de los ciclos escolares.

La cantidad de días sin clases que se vienen acumulando en los últimos ciclos lectivos parece estar llevando la situación a un nivel incompatible con la finalidad educativa y formativa de las escuelas.