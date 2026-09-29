El conflicto universitario, al borde de un récord sin clases

En poco más de siete meses de clases, los colegios y las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suman 33 días sin clases, es decir más de un mes. El conflicto universitario por el presupuesto ya acumula esos días y por consiguiente la mayoría de las aulas se mantienen cerradas.

Con unos pocos días más de protesta se batirían el récord de días sin clases. Cabe recordar, el ciclo lectivo que registró la mayor cantidad de días con aulas cerradas por paros docentes fue el que se inició el 14 de marzo de 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que se extendió por 45 días. En ámbitos gremiales se lo denominó “el Maestrazo”.

Por lo pronto, corresponde señalar que el conflicto de este año podría prolongarse durante los primeros días de octubre próximo. Según el “cronograma de paros” informado por los docentes nacionales de Conadu y Conadu Histórica, con el acompañamiento de Adulp, se iniciaría otra huelga por 72 horas desde el miércoles, si no se cumple un fallo judicial referido a la ley de Financiamiento Universitario.

A esa medida se sumaría el paro anunciado por el gremio de los trabajadores no docentes para el 7 de octubre. Además, para el 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria.

De este modo, el calendario académico de los colegios y las facultades de la UNLP volverá a quedar atravesado por nuevas jornadas de protesta, por lo que la sucesión de días sin clases en las aulas podría superar el número alcanzado por “el Maestrazo” de 1988.

Directivos y docentes de algunos colegios de la UNLP señalaron que recurren a distintas estrategias para intentar compensar las 33 jornadas perdidas, aun cuando admitieron que los paros “han incidido mucho” y que fueron numerosos, buscándose fórmulas para evitar que los alumnos queden rezagados.

A su vez, desde la Universidad remarcaron que hasta el momento se pudieron sostener los objetivos curriculares. El prosecretario de Pregrado de la UNLP explicó que las escuelas cuentan con materias anuales y cuatrimestrales y que el seguimiento académico se organiza en función de esa estructura.

Otro dato interesante aportado por fuentes docentes de las escuelas y colegios de la UNLP puso de relieve que, para compensar la falta de actividad en las aulas, se instrumentaron apoyos, herramientas y modalidades incorporadas durante la pandemia de Covid 19, entre ellas el uso de plataformas virtuales destinadas a suplantar las clases presenciales. Y que no les quedó otra alternativa.

Todo indica, por consiguiente, que el histórico récord de días con escuelas cerradas durante un ciclo lectivo, establecido por “el Maestrazo” de 1988, estaría a punto de ser superado por las escuelas y facultades de la UNLP. Con los enormes perjuicios que ello significa para los alumnos.