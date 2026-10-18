El costo de la VTV y un nuevo golpe al bolsillo de la gente

La tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires desde el jueves pasado fue aumentada a $114.105,99, de modo que en lo que va de 2026 se incrementó en un 43 por ciento. Si se toma en cuenta que en igual período, la inflación acumulada en la Argentina alcanzó el 23,6 por ciento (según los datos oficiales del INDEC), esto significa que la revisión mecánica en las plantas existentes casi dobló al índice inflacionario en el país.

Se conocen de sobra los cuestionamientos que la población presenta hace décadas en torno a un trámite que, además, se caracteriza ahora por una suerte de imparable sucesión de aumentos tarifarios, que se traducen en las reiteradas protestas de los automovilistas, obligados a enfrentar costos cada vez más elevados.

Durante muchos años los automovilistas bonaerenses, antes del nuevo sistema de obtención digital de turnos, tuvieron que soportar largas colas y, ahora, para evitarlas, las plantas de VTV piden que los automovilistas consigan un turno por internet, un trámite que suele ser un acertijo difícil de resolver para no pocas personas.

Se ha dicho también, como principio general, que la VTV bien concebida podría haber sido efectiva. Sin embargo, hasta hoy y desde su creación en la pasada década del 90 se convirtió en un castigo para la economía y la paciencia de la gente, sin haber aportado beneficios a la seguridad vial. Además de ser muy onerosa, vino obligando a los automovilistas a realizar trámites presenciales y ahora digitales muy engorrosos, que les originaron –y lo siguen haciendo- trastornos y muchas horas perdidas.

La última actualización había sido el 16 de enero de este año, tras una disposición sancionada a fines de 2025. En ese momento, la tarifa básica había pasado de $79.640 a $97.057,65, IVA incluido.

Ahora, con el nuevo valor, el costo de la verificación para los vehículos livianos acumula un incremento de $34.465 en lo que va del año. Las motos pagarán $45.614 y los vehículos de más de 2.500 kilos, $205.264.

Al margen de otras consideraciones ya formuladas muchas veces por distintos especialistas, puede decirse que la decisión del ministerio de Transporte bonaerense de autorizar un nuevo aumento –y más con la magnitud alcanzada por este último-, constituye un golpe al bolsillo de la población, no justificado tampoco por la escasa duración y magnitud de la revisión mecánica de los vehículos.