Las encuestas demuestran cada vez más el descontento por las consecuencia de la política económica del Gobierno, pero el Presidente insiste en que no habrá cambios. Algunos analistas sostienen que Milei cree que cualquier modificación a los planes sería una demostración de debilidad, que después imposibilitaría gobernar. En el oficialismo las principales espadas decidieron que debía responsabilizarse al “riesgo kuka” y a circunstancias externas como el aumento de la tasa de intereses que pagan los bonos del Estado norteamericano entre otros factores de la política internacional que determinaron el crecimiento de la incertidumbre en la Argentina, a raíz de la cual el riesgo país llegó casi a 1.000 puntos.

En la práctica significa que lo escrito para la Argentina sufrirán un recargo del 10 por ciento anual sobre el 5 o el 6 por ciento que paga el tesoro de los Estados Unidos. Esa circunstancia no afecta solamente a las deudas contraídas en el exterior que se está renegociando sino también los cálculos de cualquier empresario o compañía que está analizando la posibilidad de invertir en el país.

El elevado costo de los préstamos, si se obtuvieran, sin duda que es un factor importante cuando se toman decisiones de destinar capitales para invertir en la Argentina. Ningún país soportaría una tasa de ese tipo y los vecinos están pagando entre el 5 y el 7 por ciento anual.

Esa circunstancia sumada a la caída de la recaudación convertirá en imprescindible un mayor ajuste de acuerdo a los principios que enunció y sigue dando validez a la doctrina económica que Milei dice estar aplicando. Pero ya no se puede exigir a los argentinos que restrinjan más aún sus gastos aunque una pequeña minoría goza de los privilegios que significa poder comprar dólares hoy en Buenos Aires a un precio más que barato.

No hace falta ninguna estadística para demostrar que esa es la situación simplemente con analizar el gasto del turismo al extranjero desde el Sur de Brasil a Miami para comprender que las monedas extranjeras, desde el real al dólar, están subvaluadas en relación con él peso argentino.

La mayoría de los habitantes del país ya no sienten que la inflación sea el principal problema, ya que ha sido reemplazada por el temor a perder el trabajo o el aumento de los precios internos. Los cierres de los pequeños y medianos comercios, no solo en La Plata y en el Gran Buenos Aires, sino también en la Av. Santa Fe de CABA y en todas las grandes concentraciones urbanas constituye una señal que no puede evitarse.

SIN NEGOCIACIÓN

No hace falta basarse en estadísticas complejas para diagnosticar que el dólar cuesta poco en pesos argentinos y cada vez que ocurrió eso fueron los pequeños y medianos ahorristas los que agudizaron la crisis al adquirir billetes verdes por la desconfianza a la moneda nacional.

Los grandes especuladores o los que se guiaban por las opciones de muchos economistas hace tiempo que están comprando dólares. Con esos sectores no hay negociación posible. No tienen representaciones formales y no hay un interlocutor válido que los represente.

El oficialismo pareció lograr un triunfo por el despacho de la comisión de la Cámara de Diputados favorable a la derogación de la ley que determinó la obligatoriedad de votar en las elecciones internas de los partidos y que se realicen el mismo día en todas las provincias.

Sin embargo, todavía habrá que esperar el resultado en el plenario de Diputados y luego lo que pueda ocurrir en el Senado aunque el apoyo de Macri generó cierto optimismo a los libertarios. El ex presidente hasta ahora nunca condiciono el voto de los legisladores del PRO a favor de iniciativas del Poder Ejecutivo.

Los gobernadores del PRO que negocian con el gobierno querían mantener su relación especial con el presidente, es decir, cobrar más fondos para la provincia cada vez que se pronuncian en favor de una iniciativa del oficialismo.

LA FALTA DE RECURSOS DE LAS PROVINCIAS

“Cada uno atiende su juego”. Los mandatarios provinciales responden a las necesidades que surgen de los escasos recurso que disponen salvo en las que se desarrolló la minería. Los reclamos aun en esas regiones son cada vez mayores porque las empresas extranjeras no contratan Pymes locales para proveerse de elementos que podrían ser fabricados en la Argentina.

Si el famoso derrame, es decir, como se llama a que las ganancias de las grandes empresas fueran compartidas por las Pymes argentinas, que emplean intensivamente mano de obra produciría al menos que un sector sintiera en sus bolsillos que hay esperanza ya que ello cambiaría por ejemplo la situación de un sector de la industria metalmecánica de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, las provincias más afectadas por la desindustrialización.

Eso tendría un efecto aún pequeño y servirá como argumento del oficialismo. Claro que para las compañías extranjeras compren más a empresas argentinas había que modificar convenio y acuerdo que se hicieron a partir de la vigencia del RIGI. Pero el presidente Milei parece estar absolutamente convencido de que nada debe cambiar.

La creencia de que todo puede seguir igual no es compartida ni siquiera por los economistas más próximos a los libertarios y más aún, en lo político también debe tenerse en cuenta que Patricia Bullrich no es la única que considera imprescindible aliviar la situación económica de la población. Los muchos otros que coinciden con ella no se atreven a decirlo en público y aparentemente tampoco en las reuniones a la que asisten los hermanos Milei. Sin embargo, algunos creen que ningún presidente se arriesga a perder una elección por apartarse un poco de la ortodoxia y postergar algunos ajustes.

LA JUSTICIA

Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la causa en la que están envueltos los directivos de la AFA no es competencia de la Justicia Provincial a pesar de la esperanza del Ministro de Justicia de la Nación de que las mismas seguirá radicada en el Juzgado de Campana.

El caso pasó a la órbita de la Justicia Federal y más que la decisión pesara seguramente que los integrantes del más alto tribunal usaron un lenguaje directo como pocas veces se ha visto al cuestionar los fallos de la Cámara Federal de Casación considerando que sus decisiones “son una pristina y grosera violación a la regla de competencia” y “un evidente apartamente de las constancias de la causa y la normativa aplicable” en este caso fue un mensaje claro para el gobierno y para los jueces no solamente de los Tribunales de Casación.

La actitud de independencia fue ratificada también en el fallo que declaró inconstitucionales algunos artículos del DNU 70/23. Lo hizo en el caso de una afiliada de Swiss Medical cuya cuota le fue aumentada de 136.000 pesos a 301.000 pesos en trece meses. El máximo tribunal resolvió que la desregulación de las prepagas contenida en esa norma. Los jueces sostuvieron que ese Decreto de Necesidad de Urgencia no estaba demostrada la necesidad de urgencia que justificara que el Ejecutivo se atribuyeran poderes propios del Poder Legislativo.

La coincidencia en que ambas situación, lo de AFA y los artículos del DNU, sean resueltas casi al mismo tiempo constituye una advertencia que va más allá que del oficialismo. De alguna manera la Suprema Corte le señaló a los legisladores que debían hacer uso de las facultades que le corresponden al Congreso de La Nación. Ahora resta saber qué puede pasar nada menos que con muchos de los DNU que han merecido reparos. Esas dos situaciones no eran de tanta importancia para que el Poder Ejecutivo se expusiera a una revisión de muchas decisiones o gestiones sean revisadas por los tribunales. “Dos errores no forzados” que sirvieran como antecedentes para la impugnación de muchos de esos decretos.