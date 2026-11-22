Como si se tratara de una verdad dolorosa que cuesta transmitirle al destinatario de la mala nueva, Sergio Massa acaba de enviar un mensaje a la interna peronista. No dijo ni dirá por ahora que quiere ser candidato presidencial, pero le dejó en claro a Axel Kicillof que no correrá solo en la larga competencia rumbo a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene.

El tigrense cuenta en principio con el guiño de un kirchnerismo que sigue atrapado en su propia lógica política. Por un lado insiste con la improbable habilitación de Cristina Kirchner y, por el otro, asoma decidido a poner todos los obstáculos que pueda para bloquear las aspiraciones de Kicillof. Tampoco tiene un candidato alternativo y taquillero que ofrecer nacido de sus propias entrañas. El que más mide está desde hace meses en la vereda de enfrente y habita en la Gobernación bonaerense.

La ex presidenta habla seguido con Massa. Esa sintonía quedó reflejada en la presencia de la ultracristinista Teresa García y de camporistas de primera línea como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli en la actividad de San Fernando convocada por el jefe del Frente Renovador.

Esa movida tuvo además otro significado de cara a la disputa peronista por la candidatura presidencial: contó con la presencia de jefes provinciales como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan) y la cordobesa Natalia De la Sota, enfrentada al gobernador Martín Llaryora. Massa les endulzó los oídos cuando sostuvo tras el acto que eran tres candidatos a presidente. Acaso el destinatario del mensaje haya sido Kicillof, a cuyo proyecto le cuesta exhibir líderes del PJ de otros distritos.

El proceso de construcción de Massa podría exhibir en las próximas semanas algún otro avance. Varios de sus laderos están hablando de convocar a ese armado a sectores del radicalismo y otros actores de la política que estaban embarcados en el armado de procesos alternativos para 2027 que no terminan de arrancar. “Hay que seguir ampliando”, dicen. ¿Se viene otro acto?

Cerca de Kicillof no hubo lugar para las sorpresas por estos movimientos en tándem del kirchnerismo y Massa. Por el contrario, aguardaban que en algún momento apareciera con mayor o menor énfasis una alternativa por dentro del peronismo. Tampoco disgustó el notorio hecho que el Gobernador fuera excluido de esa actividad.

Al kicillofismo le incomoda bastante más el avance del Gobierno nacional para suspender las elecciones Primarias. Ese era el ámbito en el que imaginaba disputar la candidatura presidencial con Cristina Kirchner y sus socios políticos, una herramienta con la que podía además seguir presionando en busca de un desenlace incruento que lo impusiera por ser el dirigente del espacio que mejor mide.

“A Axel le pueden estar quitando una palanca importante para imponer su candidatura. Parece claro que el kirchnerismo y Massa se benefician si no hay PASO porque podrían hacer pesar en una negociación el peso de sus núcleos de apoyos”, sostienen diversos sectores del peronismo.

ESCENARIO NUEVO

Con esa instancia electoral cerca de ser clausurada, se abre ahora un escenario nuevo. El peronismo debe buscar una alternativa para definir su candidato presidencial. Una interna abierta, como sugieren algunos dirigentes, surge por lo menos difícil de concretar. Y la vía del acuerdo parece, hoy por hoy, no tener salida.

Esa disputa encuentra algún nivel de sosiego en la Provincia. El PJ parece estar coincidiendo en la idea de mantener las Primarias para definir los candidatos bonaerenses. Es un esquema que, con matices, parece cerrarle a todas las tribus. No sólo porque hay varios candidatos a gobernador y ninguno aparece cortado del resto, sino porque además, podría terminar siendo un insumo básico para asestarle un golpe político anticipado al gobierno de Javier Milei.

El Presidente busca afanosamente suspender las Primarias a nivel nacional como forma de eludir la foto de un posible resultado adverso en agosto que condicione negativamente su proyecto de reelección. El PJ parece coincidir en que tiene en la mano una carta importante para jugar. Si mantiene las PASO y se impone claramente sobre La Libertad Avanza en la Provincia, podría terminar exhibiendo el eventual costado de debilidad que la Casa Rosada pretende camuflar. Más aún en un territorio donde Milei y su administración anotan una alta imagen negativa.