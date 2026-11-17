Hace tiempo que los especialistas coinciden en que en la Región existe piedra libre para los ruidos molestos. Es de esperar que alguna vez esa inacción se revierta, ya que el problema de la contaminación sonora es crítico, incide de forma negativa sobre los vecinos y constituye un ataque a la salud pública y a la calidad de vida.

Este último fin de semana comenzó para los platenses con los estruendos, las humaredas y la música a alto volumen que se registraron hasta la madrugada del sábado, causados por los festejos estudiantiles de fin de curso, lo que imposibilitó conciliar el sueño a miles de residentes de la zona céntrica.

Y para demostrar que es cierto el refrán que dice “sobre llovido, mojado”, ayer desde la medianoche y hasta altas horas de la madrugada las calles de la periferia y del centro fueron literalmente tomadas por un centenar de motociclistas que recorrió distintos puntos de la Ciudad, con las habituales explosiones de los escapes, aceleradas y maniobras peligrosas.

Lo ocurrido en esas 48 horas no es sorprendente, ya que con mayor o menor intensidad suele registrarse muchas veces a lo largo del año. Nada ni nadie impide que un automovilista equipe su vehículo con potentes parlantes, que los motociclistas organicen ruidosas picadas o caravanas hasta el amanecer, que se realicen fiestas —clandestinas o habilitadas— que propalan música audible a grandes distancias, o que los bocinazos dominen los múltiples embotellamientos del tránsito. En La Plata, en materia de ruidos molestos, rige la ley del “vale todo”.

En el caso de las caravanas de motociclistas, este domingo numerosos testigos y las filmaciones tomadas con sus celulares dieron cuenta de que la columna de motos se concentró desde la medianoche en el acceso a la Ciudad —en la zona del hipermercado Chango Más— para extenderse luego, hasta el alba, en recorridas por los caminos Belgrano y Centenario.

Allí, los conductores dieron rienda suelta a la potencia de sus motores con escape libre y marcaron, una vez más, lo que suponen que es su territorio, cuando en realidad se trata de un espacio público que pertenece a todos y donde deben respetarse derechos esenciales como el descanso y la salud.

En esta oportunidad se vio afectada la zona norte del casco urbano, desde donde ya se habían conocido denuncias vecinales sobre el paso de la numerosa caravana por diagonal 73, en el tramo comprendido entre las plazas Moreno —la más céntrica de todas— y Azcuénaga.

Ante esta situación, los vecinos reclaman que se refuercen los controles nocturnos para terminar con estas conductas que atentan contra la tranquilidad y el reposo de la comunidad. El poder de policía del Estado debería poner fin a estos desbordes.