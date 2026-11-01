El fútbol argentino con muchos equipos y numerosos interrogantes

En un contexto de denuncias por distintas irregularidades y con causas judiciales en curso por supuestos desvíos ilícitos de millones de dólares, sociedades fantasmas, compras de fastuosas propiedades, cuevas financieras, retenciones de aportes previsionales y tributos, entre otros temas que se encuentran en manos de la justicia, la Asociación del Fútbol Argentina aprobó un nuevo formato para el torneo de fútbol de la próxima temporada.

Los detalles de la competencia –que vuelve a la fórmula de jugar “todos contra todos” y se eliminan las zonas, pero se mantiene el número de 30 equipos intervinientes en primera división- fueron extensamente publicados en ediciones anteriores y no son del caso analizarlos aquí, sino de formular algunas consideraciones generales.

En primer lugar, en pocos países del mundo se realizan año tras año modificaciones a los campeonatos. Tanto en la liga europea de fútbol como en el resto de las federaciones se mantienen desde hace muchos años las mismas rutinas organizativas, sin introducir cada año alternativas que, presuntamente, apuntan a mejorar los torneos, pero que resultan erráticas y confunden a todo el mundo.

En cuanto a la mayor cantidad de clubes, los 51 países que integran la liga europea tienen entre 12 y 20 como máximo. En las grandes ligas de Europa, España tiene 20 equipos; Inglaterra, 20, Alemania, 18, Francia, 18 e Italia 20. Podría seguirse mencionando otras ligas europeas destacadas, como la de Portugal, 18 equipos; Países Bajos, 18 equipos; Bélgica, 16; Turquía, 19. Mientras que en la Argentina llega a treinta y lo cierto es que ello equivale a ir a contramano de lo que ocurre en el mundo. En África existen 54 federaciones nacionales de fútbol asociadas a la CAF y todas, salvo la de Egipto, tienen menos de veinte clubes en primera. En América del Sur ocurre lo mismo, entre 16 y 20 equipos por país.

En el fútbol argentino nuestro esta desmesura se traduce en una repercusión económica que no haría ni siquiera falta mencionar. Las arcas de muchas instituciones están exhaustas, los números no cierran. Se llegó a ese número aceptando -y acaso estimulando- la participación de instituciones respetables, claro, pero que tenían estadios precarios, con pocos tablones, para no más de 4 mil espectadores que, ahora, llegan a unos 10.000. Lo mismo ocurre con el número de socios de varias de esas instituciones, que se ven superadas –y esto tampoco supone un desmedro-, con menos masa societaria que no pocos clubes de barrio. Los obligados viajes para jugar con instituciones del interior, algunas de ellas muy humildes, agravan las cosas.

En 2027 empezará, entonces, otro nutrido calendario de torneos que generan lo que ha dado en llamarse una verdadera “ensalada” de campeonatos, en donde se vuelve complejo discernir qué es lo que se está jugando en cada fecha. A medida que se avanza en las distintas “copas”, gente que entiende de fútbol no sabe bien a qué campeonato pertenecen los partidos, porque todo se entrecruza o superpone. Pero también se vienen los inexplicables destinos elegidos para disputar partidos, que en ocasiones obligan a dos clubes del AMBA a dirigirse hacia escenarios ubicados en provincias muy distantes. Los motivos de fondo para originar estos desplazamientos masivos nunca fueron suficientemente explicados ni justificados.

Sería necesario que el fútbol profesional argentino se purifique de tantas irregularidades.