Una vez más los vecinos de la cuadra de 4 entre 39 y 40 decidieron compartir en la vereda una cena con guitarreada y una larga sobremesa de charlas, en una tradición que nació en 2020 durante la pandemia y que se prolonga hasta hoy.

Lo cierto es que con la llegada de las temperaturas más agradables, esta reunión volvió a ser un espacio de encuentro en un contexto que, en materia de seguridad, no ayuda para este tipo de eventos.

Sin embargo y más allá del origen de esta movida vecinal, una cita de esas características también puede servir, como se verá, para empezar a reconquistar el espacio público, en buena medida perdido a manos de la delincuencia.

En el caso de la cuadra mencionada, la idea de compartir una comida al aire libre en tiempos del aislamiento sanitario, se vio seguida por otras actividades vecinales compartidas, como salidas grupales en bicicleta hasta Punta Lara.

Lo que había empezado como una respuesta a las dificultades de la cuarentena se transformó en una red de vínculos que continúa activa seis años después.

Aquí cabe señalar que en forma por ahora aislada, frentistas de otros barrios están reiniciando la costumbre –por ahora muy acotada y tomando los resguardos del caso- de salir a matear a las veredas y a charlar con sus vecinos en horas de la tarde.

El tema no es menor: existen criminólogos renombrados como Jane Jacobs que, frente al fenómeno delictivo, sostuvo que es esencial que los vecinos no se resignen frente a esa realidad y que, como forma de revertirla, vuelvan a ocupar las veredas, charlar y hacer vida comunitaria, pues esa es una de las mejores fórmulas para prevenir el delito.

La teoría de Jacobs, conocida como “Ojos en la calle” (Eyes on the sreet) sostiene que la seguridad de un barrio no depende principalmente de la policía, sino de una red intrincada de controles voluntarios y vigilancia natural generada por los propios vecinos. Esos “ojos” vecinales disuaden a los delincuentes, que eligen entonces no aparecer en esos lugares.

Hace poco se publicaron en este diario opiniones de penalistas de nuestro país que también recomendaron fomentar la vida social en las veredas, sentarse frente a sus casas a departir entre ellos, porque las calles transitadas y observadas disuaden naturalmente al delito. Lo contrario, resignarse y permanecer encerrados en los hogares, fomenta la inseguridad.

Cabe recordar que hace dos años, en la ciudad de Tucumán los vecinos impulsaron el llamado “veredazo” para recuperar el uso de los espacios públicos de los barrios, invitándose a la población a sacar las reposeras y mesas a las veredas, tal como lo impulsó la agrupación Vecinales Unidas por la Seguridad. “Queremos ocupar las cuadras de nuestras casas o la plaza del barrio sin miedo a que nos roben o nos agredan”, fue la consigna del encuentro que tuvo ecos positivos.

Siempre se ha señalado en esta columna que la tarea de la Policía es indelegable. Sin embargo, también debe valorarse el aporte preventivo que puede realizar la población y, tal como lo señalan los criminólogos, la idea de que la población recupere el dominio pacífico de las calles, mediante una mayor presencia en ella, se presenta como una valiosa alternativa frente al fenómeno de la inseguridad.