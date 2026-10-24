El trauma del 7 de octubre empuja a muchos jóvenes israelíes a la derecha

Columnista de AFP

Al igual que muchos israelíes que votarán por primera vez en las legislativas del 27 de octubre, Amihai quedó marcado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ahora lo que quiere es seguridad... y venganza.

Tras los ataques del movimiento islamista palestino, “voy a votar únicamente en función de la seguridad, no por lo que me ayude a comprar un apartamento en 10 años, sino por lo que me garantizará que tendré vida en 10 años”, afirmó el joven de 18 años.

“Quiero que los terroristas sufran en prisión, que mueran”, agregó sin revelar su apellido, durante una manifestación en el sur de Israel a favor de la instalación de colonias judías en la Franja de Gaza, cuyas ruinas están a unos 2 kilómetros de distancia.

Procedente de Shomria, Amihai pide también “una emigración masiva” de palestinos de su territorio, “que sus habitantes mueran de ganas de irse”.

Son tesis defendidas por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. El joven, con una camiseta con el nombre de esa figura de la extrema derecha, asegura que votará por su partido Otzma Yehudit (Poder Judío).

Entorno “muy ultranationalista”

Según la red israelí Canal 12, unos 550.000 israelíes de 18 a 22 años podrán votar por primera vez.

Un reciente sondeo de esa red reveló que 74% de ellos se declararon de derecha o centroderecha, un 67% del conjunto de la población.

La tendencia contrasta con varias democracias occidentales, donde el electorado joven es más de izquierda.

Para la analista Dahlia Scheindlin, el giro de los jóvenes israelíes a la derecha se viene dando desde hace unos 20 años. “La conciencia política de alguien que hoy tenga 18 años se ha forjado bajo la era de Benjamin Netanyahu, en un entorno muy ultranacionalista”, añadió. “La paz no está en la mente de la gente”.

“Cuando los jóvenes ven algo que causa tanto dolor, que afecta a todos como lo ocurrido el 7 de octubre, sienten miedo y no creen que la paz sea posible”, comentó en el mismo sentido otra votante joven, Gili, de 18 años.

El ataque del grupo islamista palestino Hamás causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, según un recuento de la AFP. Más de 74.200 palestinos fallecieron en la represalia israelí contra Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás. Las cifras son consideradas fiables por la ONU.

Gili, con una camiseta que muestra una paloma con una rama de olivo, participó en septiembre en un acto del partido de centroizquierda Los Demócratas, en una plaza de Tel Aviv.

“Es lógico que todo el mundo haya acabado inclinándose cada vez más a la derecha, hacia posturas cada vez más extremas”, opinó.

“Ganar de manera decisiva”

Yishay Neeman, de 19 años y estudiante en una yeshivá (escuela talmúdica), espera alistarse pronto en una unidad de combate del ejército israelí.

El horror del 7 de octubre y las guerras que le siguieron no han hecho más que reforzar su determinación de luchar por su país.

El día del ataque estaba en la sinagoga y recuerda haber pasado sus últimos años de internado corriendo a los refugios antiaéreos, a medida que se abrían frentes de combate contra el Hezbolá libanés, los combatientes hutíes de Yemen e Irán.

Desde su casa en Petah Tikva, en el centro del país, explica que no apoya las guerras sin fin, pero que Israel “no puede volver a la situación antes del 7 de octubre”.

“Por eso tenemos que luchar y ganar de manera decisiva”, agregó el joven.

Votará por el Partido Sionista Religioso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otra figura de la extrema derecha.

Para Neeman, Israel debe anexar Cisjordania ocupada y “aniquilar su esperanza de un Estado palestino”.