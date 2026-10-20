Elon Musk vs. Anthropic: quién da más acciones

El multimillonario Elon Musk se comprometió a entregar una acción de su empresa SpaceX a “cada niño en Estados Unidos” el próximo año. La oferta llegó un día después de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunciara en una publicación en redes sociales que destinará el 5% de sus acciones a un nuevo fondo de “beneficio público”. En respuesta a esa publicación, el creador de Tesla escribió: “Recomiendo entregar las acciones directamente al público”.

Las acciones de SpaceX, que presentará sus resultados trimestrales mañana, rondan los 146,03 dólares. Mientras, Anthropic indicó que las acciones que está destinando irán al Anthropic Public Benefit Fund, una nueva entidad dentro de la empresa. El valor del fondo podría aumentar a medida que las acciones suban de valor.

Musk no ofreció más detalles sobre cómo implementará su promesa, pero añadió en su publicación que “esta será la primera de muchas”.

Los anuncios de Musk y Anthropic llegan mientras los estadounidenses se muestran cada vez más recelosos de la IA. Una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos concluye que el 64% cree que la IA se está desarrollando “demasiado rápido”, mientras que el 27% afirma que su desarrollo ha sido “más o menos adecuado” y solo el 8% dice que avanza “demasiado lento”.

Anthropic está planeando una enorme oferta pública inicial en las semanas próximas. En junio, SpaceX debutó en Wall Street como empresa que cotiza en Bolsa.

Y convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.