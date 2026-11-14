Empleo: ¿qué pasa en las provincias?

E n todas las provincias no pasó lo mismo. El empleo total se ubica hoy por encima de fin de 2023 en 13 de las 24 provincias. En términos porcentuales, los mayores incrementos se encuentran en Río Negro (12,3 por ciento), Entre Ríos (12,1 por ciento) y Chubut (11,4 por ciento), mientras que las mayores caídas se localizan en capital federal (-17,8 por ciento), Tucumán (-15,5 por ciento), La Pampa (-13,4 por ciento) y Salta (-9,3 por ciento).

En términos absolutos las provincias que más aportaron a la caída del empleo son, de nuevo, Capital Federal y Tucumán.

Desagregando por categoría de empleo, mientras los asalariados son menos (-2,6 por ciento), el empleo por cuenta propia amortiguó el efecto sobre el total (+4,3 por ciento).

El empleo asalariado cayó en 16 provincias. Las mayores caídas se dieron en Salta (-20 por ciento), La Pampa (-17,3 por ciento), CABA (-15,6 por ciento) y Tucumán (-14,2 por ciento), mientras que

Salta, CABA, Tucumán y Córdoba fueron las que aportaron más a la contracción del empleo asalariado.

En contraposición, el empleo asalariado creció en mayor proporción en Santiago del Estero (+14,9 por ciento), Río Negro (+12,1 por ciento) y Tierra del Fuego (+10,5 por ciento); sin embargo, en términos absolutos, el mayor aumento se produjo en Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Río Negro.

“A nivel global, el trabajo independiente compensó en parte la caída en el sector asalariado”

El empleo asalariado se contrajo en todas sus formas: los asalariados privados registrados y los asalariados informales cayeron en proporciones similares (-3,0 por ciento y -2,7 por ciento), mientras que los ocupados en el sector público (nacional y provincial) se redujeron algo menos (-1,5 por ciento).

En la mayoría de las provincias, ambas formas de relación laboral (asalariados informales y registrados privados) se movieron en sentido descendente. Las provincias en las que cayó más fuertemente fueron La Pampa (-19,9 por ciento), CABA (-15,4 por ciento), San Juan (-11,8 por ciento) y Corrientes (-10,1). En unas pocas, la caída en informales se compensó con formalización.

A nivel global, el trabajo independiente compensó en parte la caída en el sector asalariado, mientras que esto se reprodujo en la mayoría de las provincias. Sólo en CABA, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y La Pampa, el empleo por cuenta propia se redujo.

En CABA, La Pampa, Tucumán y San Luis, el empleo cayó en todas sus formas.

¿Como jugó el empleo público provincial en todo este movimiento? El total cayó entre el I trimestre de 2026 y el IV trimestre de 2023 un -0,6 por ciento, apenas 12 mil ocupados menos en un total de 2,3 millones. Aunque Río Negro, Entre Ríos, Catamarca, Neuquén, San Luis Jujuy, Formosa, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires expandieron la dotación de empleados provinciales.