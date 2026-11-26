La esperanza de vida disminuyó por primera vez en casi 80 años en Cuba, con una caída que supera los cuatro años entre 2020 y 2025, indicó este martes en La Habana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La isla de casi 9,5 millones de habitantes atraviesa desde hace tiempo por una severa crisis económica que se profundizó con el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a comienzos de este año.

“La mortalidad ha aumentado y la esperanza de vida en Cuba ha disminuido por primera vez desde que se empezaron a llevar los registros en 1950, y ha pasado de 78,8 años en 2020 a 74,4 años en 2025”, señaló el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

El sistema sanitario de Cuba, reconocido internacionalmente, fue por décadas uno de los principales logros del gobierno comunista, pero ahora “está transitando por una situación difícil y crítica”, agregó Ghebreyesus, al término de una visita de tres días a la isla.

Según el director de la OMS, la tasa de mortalidad infantil “se ha más que duplicado”, al pasar de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2020 a 9,9 en 2025. Asimismo, la mortalidad materna pasó de 37,4 por 1.000 nacidos en 2019 a 44,1 en 2025.

“La tasa de supervivencia del cáncer pediátrico ha disminuido del 85% a un 65% a raíz del comienzo del bloqueo energético” estadounidense, añadió.

En ese contexto, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU anunció una ayuda de dos millones de dólares para apoyar campañas de vacunación infantil y la compra de material médico esencial.

Asimismo, destacó que Naciones Unidas prestará “ayuda” al programa de reformas que lanzó el gobierno para abrir la economía al mercado, tras décadas de modelo estatista.

“El gobierno identifica las áreas de prioridad que necesitan nuestro apoyo”, dijo Ghebreyesus.

Destacó que “hay problemas en el sector de salud o en otros sectores por la sanción, que todos conocen, pero, al mismo tiempo, es bueno que el gobierno reconozca que hay problemas internos también”.

“Creo que abordar los temas externos e internos es muy importante para avanzar”, añadió.

El gobierno Trump ha elevado considerablemente la presión sobre Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, con su bloqueo petrolero y oleadas de sanciones contra toda la cúpula dirigente del país, así como prácticamente todos sus sectores económicos.

Esas sanciones han agravado la crisis de sectores como la producción energética, la minería y el turismo, con una consecuente caída de los ingresos en divisas y un debilitamiento sin precedentes de las finanzas del Estado.