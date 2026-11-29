Cuando Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo, prometió que 2026 sería el año más reformista de la historia parlamentaria argentina. Anunció el envío de 90 paquetes de iniciativas legislativas y reclamó a los legisladores que estuvieran a la altura de semejante desafío. Nueve meses después, el balance exhibe avances significativos, pero está lejos de aquella ambiciosa proyección.

La reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y los cambios en las leyes de Glaciares y de la Carta Orgánica del Banco Central figuran entre los principales logros del oficialismo. Sin embargo, numerosas iniciativas quedaron a mitad de camino y otras sufrieron modificaciones sustanciales para conseguir el respaldo opositor.

La intensa actividad parlamentaria de esta semana sintetizó las posibilidades y los límites del poder libertario. El Gobierno consiguió la media sanción de la reforma electoral en el Senado y del Presupuesto 2027 en Diputados, aunque en este último caso sufrió un revés con el financiamiento universitario. También debió ceder ante la presión de la Iglesia para sancionar la ley de prevención de la ludopatía.

El denominador común de esas negociaciones es la ausencia de una coalición parlamentaria estable. La Casa Rosada construye mayorías proyecto por proyecto, con concesiones a los gobernadores y entendimientos circunstanciales que no necesariamente sobreviven a la siguiente votación.

LA APUESTA ELECTORAL DE OLIVOS

Los 43 votos que cosechó la reforma electoral en el Senado, seis más de los necesarios, constituyeron el resultado político más celebrado en Olivos. Diego Santilli y los operadores de Karina Milei consiguieron alinear al radicalismo, el PRO y representantes de distintos gobiernos provinciales.

Detrás del argumento del ahorro que supondría suspender las PASO se esconde una preocupación política y económica. En la Casa Rosada tienen presente el antecedente de las primarias de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri precipitó una crisis cambiaria y financiera. El oficialismo pretende acotar el período de incertidumbre electoral de 2027 y evitar que una votación preliminar condicione el desempeño de la economía.

La reacción de los mercados ofreció una señal alentadora: el riesgo país, que había superado los 1.100 puntos, terminó la semana en 960, mientras se moderó la presión sobre el dólar.

La apuesta también apunta a dificultar el ordenamiento de la oferta electoral opositora y desalentar eventuales desafíos internos al liderazgo presidencial. En ese contexto, la suspensión de las primarias podría acotar el margen de maniobra de figuras como Patricia Bullrich.

Sin embargo, modificar las reglas electorales no garantiza los resultados imaginados. La desaparición del filtro de las PASO podría multiplicar las candidaturas presidenciales y dificultar la polarización que Milei pretende instalar. Tampoco asegura que el peronismo llegue dividido a las urnas.

La reforma incluye, además, Ficha Limpia, la eliminación de la veda electoral y una reducción de las instancias de debate presidencial. La resistencia de organizaciones de la sociedad civil obligó al Gobierno a retroceder parcialmente en su pretensión de suprimir estas últimas.

EL TROPIEZO UNIVERSITARIO

La votación del Presupuesto expuso la fragilidad de los acuerdos legislativos. Una confluencia entre el peronismo, el radicalismo crítico y otros sectores opositores consiguió elevar de $7,3 a $11 billones las partidas destinadas a las universidades nacionales.

El Gobierno intentará revertir esa modificación en el Senado y privilegiará la negociación política antes que recurrir nuevamente al veto presidencial. La experiencia de los conflictos universitarios anteriores y el costo de reeditar esa confrontación en vísperas de un año electoral explican la cautela.

La discusión también profundizó la crisis de identidad de la UCR. La conducción nacional del partido solicitará que el bloque de diputados encabezado por Pamela Verasay deje de utilizar las siglas radicales, después de que cinco de sus seis integrantes desoyeran el mandato partidario y acompañaran la propuesta presupuestaria del oficialismo.

La respuesta de los legisladores, respaldados por gobernadores radicales, volvió a desnudar la distancia entre los intereses territoriales del partido y quienes pretenden recuperar un perfil opositor.

LOS ENSAYOS DE UNA ALTERNATIVA

Esa contradicción tuvo otras dos expresiones durante la semana. Mientras el vocero presidencial, Adrián Ravier, sellaba en La Pampa un acuerdo electoral entre los libertarios, la UCR y otras fuerzas provinciales para enfrentar al peronismo, se reunieron en la Universidad de Buenos Aires dirigentes de procedencias políticas muy diversas.

Juliana Di Tullio, Gabriel Katopodis, Guillermo Michel, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro compartieron un encuentro orientado a explorar coincidencias de cara a 2027.

La convocatoria, que también contó con la participación de Lali Espósito y Lucrecia Martel, reflejó la voluntad de ampliar las fronteras de la oposición. Pero la situación judicial de Cristina Kirchner, planteada por Di Tullio, volvió a poner de manifiesto las diferencias que subsisten. Compartir el rechazo al Gobierno no equivale necesariamente a construir una alternativa capaz de gobernar.

EL PESO POLÍTICO DE LA IGLESIA

La unanimidad de los 72 senadores para sancionar la ley de prevención de la ludopatía contrastó con los enfrentamientos que atravesaron el resto de la agenda parlamentaria.

Debieron transcurrir dos años desde su aprobación en Diputados y producirse la visita de León XIV al país para que la iniciativa consiguiera superar las resistencias políticas y los intereses económicos ligados al negocio de las apuestas.

La Iglesia demostró su capacidad para instalar una problemática social que había quedado relegada. Ahora, la atención se traslada a los alcances de la reglamentación y al proyecto complementario promovido por el oficialismo.

La prohibición del patrocinio deportivo de las empresas de apuestas añade otro ingrediente a un escenario particularmente incómodo para la AFA, cuya conducción enfrenta investigaciones judiciales cada vez más comprometedoras. El allanamiento de una segunda mansión en Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, amplió las pesquisas sobre el patrimonio presuntamente vinculado al tesorero Pablo Toviggino.

UN DICIEMBRE DECISIVO

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias durante todo diciembre, con once asuntos en el temario. Entre las prioridades figuran el Presupuesto, la reforma electoral y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Este último adquirió mayor relevancia tras el revés ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó las medidas preventivas solicitadas por la Argentina para detener la explotación petrolera británica en Malvinas.

La Casa Rosada buscó reivindicar el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía, aunque ese aspecto no alcanza para disimular el resultado adverso de la gestión diplomática. Ahora reclama al Congreso la aprobación de una iniciativa que enfrenta reparos incluso entre sus aliados.

Milei terminará el año, así, dependiendo nuevamente de la capacidad negociadora de una dirigencia política cuyas prácticas cuestiona habitualmente. La distancia entre la retórica presidencial y las exigencias concretas del ejercicio del poder continúa siendo una de las grandes paradojas de la gestión libertaria.