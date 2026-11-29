Nada más justo y apropiado que la decisión de la Municipalidad de reconocer a René Favaloro como el “sexto sabio” de La Plata, incorporándolo al histórico conjunto escultórico con el que la Ciudad homenajeó a cinco personalidades ilustres, cuyas trayectorias y aportes constituyen un emblema del ideario platense.

El artículo central de la norma sancionada por el Concejo Deliberante establece la creación del “Monumento a los Seis Sabios”, incorporando la figura de Favaloro a los bustos preexistentes en el Paseo del Bosque de Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Pedro Palacios (Almafuerte), Alejandro Korn y Carlos Spegazzini.

Favaloro revolucionó la cardiología mundial con el desarrollo del bypass coronario que busca restaurar el flujo sanguíneo en el marco de enfermedades de las arterias coronarias que irrigan el miocardio del corazón. Luego crearía la prestigiosa Fundación que lleva su nombre y el hospital que prolonga su obra.

Fue además un humanista y un demócrata, formado en el espíritu reformista del Nacional y de la UNLP. Se opuso a los gobiernos totalitarios y defendió siempre los principios republicanos consagrados en la Constitución. Escribió varios libros y nunca dejó de mostrarse, también, como un apologista permanente de José de San Martín y Manuel Belgrano. Cada vez que los citaba en sus conferencias, su voz potente se quebraba, sobre todo al exaltar la modestia, la honestidad y la grandeza ética de esos dos próceres. Además, su pasión expresa por la escuela sarmientina, publica, gratuita y obligatoria, lo convirtieron en una figura eminente de la Argentina, siempre interesado en sanar y en rescatar del olvido social a los más humildes.

Como platense -y lo fue hasta la médula- dejó una profunda huella en la Ciudad y en la Universidad de La Plata, a la que honró con su sentido democrático y republicano de la vida, así como con el amor y conocimiento más profundo de su profesión.

En los días en que se celebró el Centenario de La Plata, Favaloro agradeció a su ciudad “haber pasado mi niñez en baldíos interminables, rodeados de casuarinas y paraísos, y en sus calles de tierra que recorríamos a diario al ir a la escuela”.

Se formó en la escuela primaria de su barrio, El Mondongo, donde aprendió el valor del esfuerzo y del mérito personal, así como la importancia de la convivencia en la diversidad y el respeto por la igualdad.

Una vez recibido en la UNLP, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó al pueblo pampeano de Jacinto Arauz para reemplazar por un tiempo al médico local, que tenía problemas de salud. Allí, además de conocer y valorar la condición humana de sus paisanos, estudió bibliografía médica actualizada y empezó a tener interés en la cirugía torácica. A fines de la década del ‘60, en la clínica de Cleveland, comenzó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria, en lo que fue el primer paso de una trayectoria de excelencia.

“Sin esfuerzo y dedicación sin límite, nada se consigue”, dijo este médico legendario y a la vez sencillo, hijo de un carpintero que subió hasta lo más alto del reconocimiento público, pero que no se olvidó de las bases de la convivencia: “Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo”. Está muy bien, entonces, que la Ciudad lo incluya en su memoria.