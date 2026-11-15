Festejos estudiantiles que no respetan los derechos de los demás

Esta vez las estruendosas explosiones causadas por estudiantes que se escucharon en la madrugada en el centro platense no obedecieron a las celebraciones propias del “último primer día” de los jóvenes que inician en marzo el último año del secundario, sino a los festejos por la finalización del año lectivo. Esto significa que en pocos meses, cuando empiece el ciclo lectivo 2027, podrá reiterarse este escándalo.

Así que una vez más los platenses que viven en la zona céntrica, en especial en torno a la Plaza Moreno no pudieron dormir en las últimas jornadas, ya que los chicos allí concentrados desde primeras horas de la madrugada celebraron con pirotecnia, bombos, gritos y música a todo volumen, viéndose alterado el descanso de miles de vecinos. En definitiva, otra vez fueron ignorados los derechos de los demás.

“Esta situación crece cada año y es imposible descansar. Plaza Moreno, que es el sitio más emblemático de la Ciudad por la Municipalidad, la plaza misma y la Catedral, se convirtió en un descontrol”, afirmó una vecina.

Horas después, al pie de la noticia publicada en este diario, un lector comentó: “Por favor basta de pirotecnia. Le hacen daño a los niños autistas, a personas con problemas neurológicos, a mascotas y a los pájaros”, para pedir que en estos festejos “traten que no se utilice pirotecnia”.

Se puede hablar de una suerte de tradición ya instalada en La Plata, que se traduce por parte de muchos jóvenes en reiterar a primeras horas del amanecer el despliegue de una cohetería estruendosa, con lanzamientos de bengalas y cánticos juveniles y, como contrapartida, las justificadas protestas de muchos vecinos por los trastornos padecidos.

Antes de toda otra consideración corresponde enfatizar que nada se opone a que los jóvenes puedan expresar su júbilo por el fin de las clases o por encarar el último año de sus estudios secundarios. Claro que con la condición de que no conviertan ese festejo en actitudes que impliquen un menoscabo para el derecho y la salud de terceros, así como para su propia formación cultural y cívica.

En este sentido, corresponde también consignar que son y fueron muchos los docentes y padres que coincidieron en el sentido de que estos festejos estudiantiles debe ser controlados y, en lo posible, realizados en el interior de los colegios.

Es verdad que la sociedad muestra hoy, a profusión, niveles de violencia y conductas descomedidas, en algunas oportunidades casi promovidas como “modelos” a imitar.

Pero, justamente, la educación consiste también en eso: en no dejar que prevalezcan criterios permisivos y, por el contrario, en inducir a los jóvenes a conocer en dónde se encuentran los límites y en comprender la importancia de que se capaciten como personas valiosas y útiles para la convivencia social.