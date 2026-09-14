¿Flexibilizó Trump la posición en el conflicto por Malvinas ?

Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos podría modificar su histórica posición respecto al conflicto por las Malvinas. Históricamente, la postura ha sido definida por la histórica alianza entre Washington y Londres. Esta se fue consolidando en el siglo XX con la participación de ambos países como aliados en las dos guerras mundiales. Se mantuvo durante la Guerra Fría y en el periodo posterior en todos los conflictos globales. Pero frente a los que tuvieron lugar entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos e Irán, e Israel y Hamas, se ha evidenciado una diferencia relevante.

Washington ha hecho saber que podría modificar su histórica posición y esto mejoraría la posición de Argentina. El apoyo militar estadounidense al Reino Unido que tuvo lugar en 1982 fue clave para el triunfo militar británico. En ese momento fue una manifestación más de la alianza entre Washington y Londres, que fue un eje de los conflictos globales a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI.

Esta flexibilización de la posición estadounidense en este conflicto latinoamericano es consecuencia de una política global. Ya pocos meses atrás había trascendido que un papel de trabajo del Pentágono anticipaba esta postura de flexibilizar el apoyo estadounidense a la soberanía inglesa sobre el archipiélago, sobre el cual Argentina reclama la soberanía perdida de hecho en 1833, cuando Gran Bretaña ocupó las islas.

La administración Trump, a fines de 2025 hizo públicos dos documentos en los cuales definía que la prioridad estratégica pasaba a ser el “hemisferio” en sur y norte en sentido horizontal. Este concepto implica que la prioridad estratégica se determinaba en un sentido vertical y no horizontal, como tradicionalmente había sido en torno al concepto del Ecuador, que dividía el hemisferio sur del norte. En esta nueva visión, la prioridad de Estados Unidos es del Ártico al Antártico, es decir, dominando del Polo Norte al Polo Sur. Esto implica también el control de los tres pasajes Atlántico-Pacífico de norte a sur. El de Groenlandia que conecta por Alaska, acortando a la mitad el tiempo de la navegación entre Asia y Norteamérica.

Esto también explica la importancia que la Administración ha dado al control del Canal de Panamá, que conecta la vía entre los dos océanos por Centroamérica. Con la salida de la empresa chino-hongkonesa de su control, Estados Unidos lo ha tomado de hecho. El tercer canal de comunicación es el de Magallanes, al norte y al sur de Tierra del Fuego, isla de soberanía compartida entre Argentina y Chile. Desde las Malvinas se puede tener un control militar sobre el tercer pasaje entre los dos océanos. En esta visión estratégica, el Atlántico y el Pacífico son grandes espacios de defensa del hemisferio porque dificultan cual quier acción militar desde los otros continentes de Europa, Asia y África sobre América.

Por qué cambiaría de estrategia

El cambio del enfoque estadounidense respecto a Malvinas deriva de esta estrategia estadounidense. Después de la guerra de 1982, en la cual fue derrotada Argentina, el Reino Unido construyó una base con una gran pista aérea para trasladar a través del Atlántico fuerzas militares en menos de 24 horas, a través del Atlántico desde Londres al extremo sur del continente americano. Mantiene una guarnición permanente de aproximadamente 1.500 hombres de las tres fuerzas. Sobre esta base, ante cualquier eventual ataque argentino en menos de 24 horas de viaje logra trasladar refuerzos militares hasta las islas.

Si Estados Unidos tuviera el control de esta base, estaría a 346 kilómetros de Tierra del Fuego y a 464 kilómetros desde la costa de la Patagonia continental. La distancia entre el Reino Unido y las Malvinas es de 13.000 kilómetros en línea recta, pero desde Florida, donde se encuentra la sede del Comando Sur estadounidense -que estaría a cargo de cualquier acción militar sobre Sudamérica- es de 10.000 kilómetros aproximadamente.

Es decir, el traslado de fuerzas militares de Estados Unidos a Malvinas es más corto que desde Londres. Cabe señalar que el Pentágono acaba de reasignar al III Cuerpo Blindado -integrado por tres divisiones pesadas- para depender del Comando del Hemisferio Occidental. Esto supone que tendrán empleo probable sobre México, Canadá y Groenlandia, y dejarán de enfocarse contra Rusia.

Posiblemente la flexibilización de la posición estadounidense sobre Malvinas tenga que ver con una presencia militar permanente de Estados Unidos en las islas. Ya en 1982, el entonces Secretario de Estado estadounidense, el general Haigh, en el intento de mediación que fracasó, planteó tres banderas flameando en las islas. En una variante eran la argentina, la británica y la de Naciones Unidas, pero otra alternativa eran las dos primeras más la estadounidense.

Sobre este tipo de hipótesis es que Estados Unidos pasaría a tener de hecho una base militar para controlar el pasaje entre los dos océanos del extremo sur del hemisferio, sin necesidad de construirla. La bandera estadounidense sería así izada a pocos kilómetros del Estrecho de Magallanes y de la costa argentina.

Esto sería un retroceso diplomático británico, pero comprometería a Estados Unidos con la defensa de las islas frente a Argentina. Una bandera argentina flameando al mismo tiempo implicaría una reducción de una posibilidad de conflicto en el mediano plazo para Gran Bretaña. Tomar este camino podría ser un punto de convergencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Fue un punto de convergencia que Washington intentó casi medio siglo atrás, pero que la intransigencia de las partes -especialmente de la Argentina- lo impidió.

El último censo sobre las islas da cuenta de una población de 3.600 habitantesprovenientes en su gran mayoría del Reino Unido y la isla de Santa Elena.

En conclusión: Trump sorprendió el 31 de agosto al sugerir que su gobierno podría retirar el apoyo al Reino Unido en el conflicto de Malvinas; el presidente estadounidense planteó en sus primeros meses de gobierno que el “hemisferio” pasaba a ser la prioridad global en términos estratégicos, desde el Ártico al Antártico; el cambio de posición de Washington se enmarcaría en la mayor prioridad que adquiere el continente por sus tres pasajes interoceánicos y los dos océanos que lo enmarcan (Atlántico y Pacífico); que el III Cuerpo Blindado estadounidense pase a depender del Comando del Hemisferio Norte, es otra manifestación del posible cambio de enfoque, al reducir el concepto de Rusia como enemigo potencial.