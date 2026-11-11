Gestos que reparan: la solidaridad como respuesta comunitaria frente al delito

En las mismas jornadas en las que el Papa León XIV, en su visita a nuestro país, pone de relieve el valor de la solidaridad entre las personas, en las últimas horas un grupo de empleados del Teatro Argentino decidió hacer una colecta para comprarle una bicicleta nueva a una compañera de tareas a quien se la habían robado.

Según se informó ayer en este diario, el robo se había concretado a plena luz del día en uno de los accesos al Teatro, en un sector que se caracteriza por su intenso tránsito peatonal y vehicular.

Al conocer la noticia, los compañeros de tareas decidieron no quedarse de brazos cruzados. Impulsados por la jefa del sector, el grupo de trabajadores inició una rápida colecta a la que se sumó el aporte desinteresado de diversas áreas de la institución.

Con el dinero reunido en poco tiempo, se logró adquirir un rodado nuevo. Para coronar la iniciativa, sus compañeros se trasladaron hasta la vivienda de la damnificada para hacerle entrega del vehículo. El emotivo episodio dejó así una historia diferente en medio de la preocupación cotidiana por la inseguridad reinante.

Siempre se ha puesto de relieve la solidaridad existente entre los vecinos de la región, demostrada no solo cuando se registran emergencias que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas, sino también en muchas otras ocasiones.

Asimismo, se destaca la presencia constante de voluntarios para donar sangre o la decisión de grupos de jóvenes y profesionales de acudir a escuelas que necesitan apoyo, inclusive a aquellas ubicadas en las zonas más lejanas del país. En esos casos, no solo aportan material educativo o alimentos, sino también la presencia de personal sanitario que viaja para prestar todo tipo de asistencia de forma desinteresada.

En los últimos años se registraron casos de solidaridad ciertamente conmovedores, llevados a cabo por personas e instituciones de la ciudad, en especial durante los momentos más críticos de la pandemia, con campañas de ayuda invalorable para niños que debían seguir estudiando sin contar con los recursos digitales necesarios, así como en favor de personas carecientes internadas en distintos centros de salud. Imposible no mencionar aquí las múltiples muestras de afecto y compañía brindadas a los pequeños internados en el Hospital de Niños.

Como se ha señalado en tantas otras oportunidades, estos ejemplos de solidaridad resultan alentadores y son una prueba tangible de que la población se muestra atenta a las situaciones de sufrimiento o a las carencias materiales y espirituales. Y que, llegado el caso, siempre se hace presente para poner el hombro.