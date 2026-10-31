Gorina necesita una respuesta concreta a la falta de cloacas

El crecimiento de las localidades del Partido de La Plata exige una planificación que asegure servicios esenciales para sus habitantes. La situación de Gorina, donde la expansión demográfica convive con la falta de una red cloacal, vuelve a mostrar las consecuencias de una infraestructura que no acompaña el desarrollo urbano.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Gorina (COSEGO), que abastece de agua a unos 4.000 usuarios, presentó en 2021 una propuesta para incorporar el servicio de cloacas. Según sus representantes, la iniciativa incluía estudios técnicos, una evaluación de impacto ambiental y un informe de la Universidad Nacional de La Plata sobre la ubicación de una planta de tratamiento. Tras años de espera y dos gestiones municipales, la Comuna rechazó la solicitud en los términos en que había sido formulada.

Los fundamentos municipales deben ser considerados. La instalación de una planta de tratamiento requiere una evaluación integral, el cumplimiento de la normativa vigente y la disponibilidad legal de los terrenos. Ninguna obra de esta naturaleza puede avanzar sin garantías ambientales y urbanísticas. Sin embargo, esas exigencias deben formar parte de un camino hacia la solución.

La falta de una afectación específica de las parcelas previstas para la planta y la vinculación de una de ellas con un trámite de prefactibilidad para un barrio cerrado exponen, además, un problema de planificación. La disponibilidad de suelo para infraestructura esencial debe contemplarse con anticipación. De lo contrario, el crecimiento residencial puede reducir las posibilidades de localizar las instalaciones que ese mismo crecimiento vuelve indispensables.

Mientras tanto, los vecinos resuelven la disposición de sus efluentes mediante recursos individuales. Desde la cooperativa advierten que existen descargas hacia la calle y que las lluvias recientes agravaron el panorama. Aunque corresponde a las autoridades evaluar el alcance de esta situación, la advertencia reclama atención: el saneamiento compromete las condiciones de vida, la salud colectiva y el cuidado del ambiente.