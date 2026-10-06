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Heterogeneidad en el empleo

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Por NURIA SUSMEL

Ya se ha mencionado en otras oportunidades que el empleo ha estado expandiéndose a través del empleo informal -definiendo como informal a todo trabajador que no realiza aportes a la seguridad social-: el total de puestos de trabajo creados entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de este año (400 mil) son el neto entre un millón creado en el sector informal y 600 mil perdidos en el sector formal, de los cuales la mitad son puestos de trabajo independiente registrado y la otra mitad trabajadores asalariados formales.

Pero ¿qué ha pasado a nivel sectorial? ¿En qué sectores crece el empleo y qué tipo de empleo crece en cada sector?

El sector que más creció, medido en porcentaje, fue el de Pesca, que expandió el empleo un 20%. Sin embargo, este porcentaje solo implicó la creación de 5.000 puestos de trabajo. En el sector de Restaurantes y Hoteles, la ocupación creció 16%, aportando en este caso 127 mil puestos más de trabajo. A éstos les sigue, sorprendentemente, Construcción, cuyo empleo creció un 8,7%, que se traducen en 140 mil puestos.

“La Industria, aparece como el sector más afectado. Cae el empleo registrado y de los no registrados”

Lo que sorprende, como la expansión en Construcción, deja de sorprender cuando se desagrega el tipo de empleo que se ha generado.

Salvo en Comercio y Hoteles, en todos los sectores el empleo asalariado registrado se redujo. Y aún dentro de este sector, en Hoteles y Restaurantes también se observa una caída de los asalariados registrados.

Más aún, el aumento del empleo registrado en relación de dependencia dentro de este sector sólo representa el 2,7% de los puestos nuevos.

Tanto en Comercio y Hoteles como en Construcción el crecimiento del empleo se origina, principalmente en Comercio y en su totalidad en Construcción, entre los Cuenta Propia, probablemente trabajadores desplazados de la relación de dependencia.

La Industria, aparece como el sector más afectado. No sólo cae el empleo asalariado registrado sino también los no registrados, mientras que el empleo por cuenta propia apenas se mueve.

Servicios es otro sector que reduce el empleo, cuya caída se centra en asalariados registrados y cuentapropistas. Minería y Transporte también contraen el empleo, pero en una menor magnitud.

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