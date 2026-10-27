Inquietud en un barrio por el avance de los “trapitos”

El problema de los “trapitos” se extendió ahora hacia el barrio de Meridiano V y se instaló en torno a la antigua estación que fue cabecera del Ferrocarril Provincial. Este lugar, que desde hace años concentra un polo cultural y gastronómico de gran importancia para la ciudad, hasta ahora se caracterizaba por exhibir un estilo de vida sereno y familiar.

Sin embargo, tal como quedó reflejado en una nota publicada por este diario, el entorno cambió y los vecinos no tardaron en presentar sus quejas. Hoy, las calles del barrio se encuentran alteradas por aprietes, escruches, arrebatos, peleas por el territorio y otras formas de descontrol protagonizadas por cuidacoches que se han adueñado de la zona.

El estilo de vida de este emblemático rincón platense se está desfigurando a partir de hechos que preocupan por igual a vecinos, comerciantes y gestores comunitarios.

Lo que solía ser un espacio de encuentro distendido —donde la gente transitaba a toda hora para asistir a cursos y talleres en la estación, y las familias cenaban al aire libre en las veredas— se ha vuelto un entorno cada vez más hostil.

Los episodios de violencia urbana, las amenazas, los robos a comercios, las clásicas extorsiones a automovilistas, el consumo excesivo de alcohol y sustancias, y las disputas territoriales inquietan a la comunidad y convierten al barrio en un escenario mucho menos amable.

Es preciso insistir en que los “trapitos” operan sobre el dominio público, por lo que resulta plenamente razonable que los automovilistas se opongan al cobro indebido que pretenden imponerles particulares.

Asimismo, es previsible que este tipo de confrontaciones derive en consecuencias muy peligrosas.

El fenómeno se nutre, claro está, de la angustiante situación socioeconómica que atraviesan muchas personas; sin embargo, esa realidad exige otro tipo de respuestas por parte del Estado.

Las autoridades no pueden mirar hacia otro lado ni permitir la consolidación de actitudes intimidatorias —y claramente delictivas en muchos casos— que degradan la calidad de vida de los ciudadanos.

Acaso para excusarse por su inoperancia, algunos funcionarios sostienen que se trata de una “cuestión menor”. Aún si fuera así —que ciertamente no lo es—, la falta de solución a los problemas menores suele derivar, a la corta o a la larga, en conflictos gravísimos para la convivencia urbana.

Hace ya mucho tiempo que el de los “trapitos” dejó de ser un hecho aislado en la zona céntrica para convertirse en una problemática generalizada que hoy avanza sobre los barrios.