Inseguridad en una avenida de acceso a la Ciudad y de las más transitadas

Existen numerosos antecedentes de ataques a piedrazos contra ómnibus, sucedidos en especial en la Autopista La Plata-Buenos Aires. A lo largo de los últimos años, estos hechos no solo provocaron daños materiales y lógicos temores en la población, sino también víctimas con heridas de gravedad.

En el caso de la Autopista, las agresiones registradas desde su inauguración dejaron al descubierto que, tras tres décadas, la Policía aún no ha logrado resolver el problema. Se habla de ataques supuestamente realizados por grupos de personas irresponsables que residirían en las inmediaciones de la traza.

Pero lo ocurrido en las últimas jornadas en la avenida 520, a la altura de su intersección con la diagonal 74, excede toda comprensión. En uno de los principales accesos a la Ciudad —clave para el tránsito hacia la Costa Atlántica y el interior provincial—, se registró un ataque a balazos contra un ómnibus de la empresa Carbus proveniente de Luján que intentaba ingresar a la capital bonaerense.

Según se informó, uno de los proyectiles impactó contra la estructura frontal de la unidad, lo que desató momentos de extrema tensión entre los pasajeros. “Gracias a Dios la bala pegó en el aluminio de la ventana, porque si atravesaba el vidrio no lo contaba”, señaló el chofer. Agregó además que, tras el impacto, varios pasajeros tuvieron que quitarse astillas de vidrio que volaron hacia el interior del transporte.

Por su parte, una pasajera aseguró que el conductor manifestaba una profunda indignación, ya que era la tercera vez en la semana que sufría una agresión, aunque en esta oportunidad pudo corroborar por el estampido que no se trataba de una piedra, sino de un disparo de arma de fuego.

Tras el hecho, el chofer radicó la denuncia en el puesto policial ubicado en la bajada de la diagonal 74. La propia pasajera advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el lugar: “Uso el acceso de 520 muy seguido por la actividad deportiva de mis hijos, pero creo que a partir de ahora no lo haré más”.

El historial de agresiones reunido en las últimas décadas no solo da cuenta de la frecuencia y severidad de los episodios, sino que también arroja un saldo desgarrador de pasajeros y automovilistas seriamente heridos por proyectiles, e incluso asaltados al verse obligados a detener sus vehículos.

Todo ello permite concluir que la Policía ha sido incapaz de prevenir esta modalidad delictiva. No se tiene conocimiento de que se hayan realizado tareas de inteligencia elementales para identificar y detener a los agresores.

En el caso de los piedrazos, ya sea que respondan a un propósito vandálico o a la intención deliberada de cometer un robo, los ataques resultan inaceptables y evidencian, una vez más, la ineficacia de la prevención policial.

Sin embargo, cuando la agresión escala al uso de armas de fuego, resulta imperativo que las fuerzas de seguridad actúen con la máxima celeridad para dar con los responsables.

Es inconcebible que un transporte público o cualquier vehículo que transite por los accesos a la capital de la Provincia quede expuesto a una balacera.