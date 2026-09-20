La Libertad Avanza busca, en un escenario de enorme complejidad para el Gobierno nacional, otorgar alguna dosis de certeza respecto de su armado bonaerense. El propio Javier Milei fue el encargado de confirmar en un encuentro con funcionarios y legisladores, que Diego Santilli será su candidato a gobernador.

Si bien el nombre del jefe de Gabinete se venía mencionando casi como número puesto para volver a competir en la Provincia, el anuncio pretende de alguna forma ordenar el esquema político del oficialismo nacional en un territorio donde la figura presidencial, en especial en el Conurbano, sufre una fuerte erosión.

Santilli tuvo su bautismo de fuego como candidato a gobernador confirmado. El Presidente lo sumó a la comitiva oficial que visitó el viernes Bahía Blanca, en un gesto que no pasó inadvertido porque de la actividad también tomó parte Sebastián Pareja, el hombre de confianza en la Provincia de Karina Milei que se encamina a completar la fórmula para la Gobernación.

Esa intención libertaria por comenzar a ordenar la tropa propia también incluye al PRO, con el que avanza en un acuerdo pese a la posición oscilante de Mauricio Macri.

Un gesto muy revelador en ese sentido se produjo en los últimos días en Zárate, cuando los concejales de LLA votaron en contra de una ordenanza clave para la gestión del intendente amarillo Marcelo Matzkin. En ese distrito había comenzado a ganar influencia el ex futbolista Oscar Ahumana, que tiene incidencia sobre algunos de esos ediles, apadrinado por Pareja. Tras el escándalo que se generó, Ahumada terminó siendo eyectado del espacio.

Ese desenlace aleccionador revela otras cuestiones vinculadas a la arquitectura del acuerdo. El PRO reclama que se le respete los distritos donde gobierna, que LLA se avenga a aceptar esos liderazgos. Ahumada pareció ser la primera víctima de ese nuevo esquema.

Existen otras comunas bastante más difíciles de ordenar. En especial, aquellas gobernadas por el peronismo donde La Libertad Avanza estima que podría arrebatárselas. Una de ellas es Bahía Blanca. La mencionada visita de Milei dejó tela para cortar.

En ese distrito del sur bonaerense se libran batallas de todo tipo y calibre porque hay varios inscriptos en la carrera por el municipio y se cruzan intereses y apoyos poderosos. Uno de los anotados es Oscar Liberman, un diputado provincial distanciado de Pareja. Según se dice en los corrillos libertarios, contaría con el respaldo de un influyente empresario local. Anota otro valor agregado: fue compañero de estudios del Presidente.

Testigos de la actividad que encabezó el jefe de Estado aseguran que Pareja quiso evitar que Liberman accediera al hotel donde se alojó Milei. Al final, de una manera u otra, el diputado se filtró. No contento con eso, el presidente de LLA en la Provincia le apuntó a Liberman en un contacto con periodistas. “No vamos a permitir que empresarios pongan el candidato a intendente”, disparó. La pelea apenas si reconoce alguna frontera laxa.

Esa interna caliente abre paso a que el PRO intente colar su propio nombre: el de la concejal Gisela Caputo. ¿Una reacción a que Pareja también intentó excluir al PRO del acto? No son los únicos, existe un amplio abanico de alternativas que disparan tensiones y hace que algunos dirigentes bonaerenses prendan velas a la posibilidad de que las Primarias queden en pie en la Provincia. “Las vamos a necesitar”, reconocen.

Otro caso de análisis es Mar del Plata. Allí gobierna el PRO en el marco de un amplio acuerdo político que incluye a los libertarios y una buena parte del radicalismo. En la ciudad balnearia se habla por estas horas de un intento de cambio de mando: que el próximo candidato a intendente sea el radical Maximiliano Abad.

Sería dentro de un mismo esquema de poder con el PRO y LLA adentro. La movida no está exenta de tensiones porque hay sectores del partido amarillo que claman por la vuelta de Guillermo Montenegro para retomar el mando y desplazar a su reemplazante, Agustín Neme. “Hay que enderezar la gestión”, dicen con cierta inquietud algunos dirigentes de La Feliz. Montenegro resiste el retorno. Abad, mientras tanto, ya está en carrera.

Esa jugada marplatense excede los límites del distrito porque pone en debate a todo el radicalismo bonaerense. En las últimas horas, en sintonía con el virtual lanzamiento de Abad, varios dirigentes salieron a rechazar la idea de un acuerdo con Milei. Incluso hablan de ensayar la patriada de ir con lista propia en la Provincia, lejos del kirchnerismo y los libertarios. Es una idea que no seduce a todos los radicales, porque distintos sectores ponen sobre la balanza la necesidad de conservar sus territorios. Es un debate que ya se instaló y que seguramente hará ruido en los próximos meses.