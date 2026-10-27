Juicio histórico contra un Estado: jóvenes vs. acciones climáticas

Un juicio histórico que enfrenta a jóvenes canadienses contra el estado federal por sus presuntos fracasos de su políticas climáticas comenzó ayer lunes, y sus abogados describieron el cambio climático como una “grave amenaza” que no se debe dejar solo en manos de los políticos.

La demanda forma parte de un creciente movimiento global entre activistas medioambientales que buscan usar los tribunales para obligar a los gobiernos a rendir cuentas sobre las protecciones climáticas.

“Por fin tendré mi día en el tribunal y mi voz por fin será escuchada”, dijo Sadie Vipond, residente de Calgary de 19 años, una de las demandantes en este caso.

“Subirse al estrado puede ser estresante, pero nuestros futuros y nuestros derechos merecen que los defendamos”, declaró.

La abogada de los demandantes, Catherine Boies Parker, cuestionó en la apertura del juicio en Vancouver la noción de que la respuesta del gobierno al calentamiento global se deje “a donde soplen los vientos políticos en un momento dado”.

“Este caso trata de los derechos más fundamentales de los niños en Canadá“, sostuvo.

Derechos constitucionales

Los demandantes de entre 17 y 25 años planean argumentar que gobiernos sucesivos han violado sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la seguridad al fallar en protegerlos de las amenazas del cambio climático.

Buscan que el tribunal obligue al gobierno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a respetar los objetivos de reducción de emisiones fijados.

Esos objetivos establecen actualmente una reducción del 40-45% para 2030 con respecto a los niveles de 2005, aunque el gobierno del primer ministro Mark Carney ya ha indicado que es posible que no se alcancen esas metas.

La batalla legal de estos 15 jóvenes canadienses comenzó en 2019.

Su caso fue inicialmente desestimado, pero en 2023 un tribunal federal de apelaciones dictaminó que tenían derecho a un juicio.

Sin precedentes

Se trata de un caso sin precedentes en Canadá. Los tribunales federales nunca han puesto a prueba si la protección del clima es una cuestión constitucional.

Un abogado del gobierno, BJ Wray, argumentó que los demandantes buscan imponer “una obligación al gobierno que este no tiene manera de cumplir”.

El juicio comienza mientras Carney enfrenta críticas crecientes de canadienses preocupados por el medio ambiente.

Se espera que dure cinco semanas.