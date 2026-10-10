Justificado reclamo de Los Hornos por más jardines y escuelas

El reclamo formulado por un grupo de instituciones, organizaciones sociales y vecinos de Los Hornos por la falta de escuelas, en especial de jardines y primarias -en un pedido que se basa en el crecimiento poblacional que no se vio acompañado por la apertura de nuevos establecimientos educativos y en las crecientes dificultades para garantizar la escolaridad de los chicos- puso a la luz una demanda que debería ser atendida en forma inmediata por las autoridades.

Los argumentos esgrimidos por vecinos e instituciones hornenses -reflejados en un trabajo realizado por la Mesa de Niñez y Adolescencia de Los Hornos-, resultan consistentes y no dejan dudas acerca de su razonabilidad. Cabe señalar que la mencionada entidad reúne desde hace veinte años a distintos tipos de entidades y vecinos representativos.

Tal como se detalló en la nota publicada en este diario, según los resultados del último “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas”, Los Hornos tiene 77.896 habitantes. De ese total, 22.795 son niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, que demandan acceso y permanencia en el sistema educativo.

En la localidad hay 19 establecimientos de nivel inicial, con 2.705 alumnos; 26 escuelas primarias, con 7.323 estudiantes; y 13 establecimientos secundarios, con una matrícula de 6.049 alumnos, una oferta que –según el reclamo- resulta insuficiente frente a la demanda que existe. Los chicos que no encuentran plazas, deben buscarlas en el casco histórico de La Plata y se encuentran muchas veces con dificultades para trasladarse hacia ellas.

“No tenemos jardines suficientes. El cordón frutihortícola creció de una manera increíble y la cantidad de habitantes se incrementó. Hace muchos años que lo venimos viendo y no se creó una sola escuela”, sostuvo una integrante de esa institución.

La situación se hizo más visible con el crecimiento del barrio Santa María, el asentamiento de los terrenos del antiguo Club de Planeadores, situado entre las calles 76 a 90 y 141 a 155, al que se conoce como “megatoma”. “El Estado está ausente en ese barrio y creemos que es ahí donde se tiene que crear un polo educativo”, afirmó la referente del espacio.

En el caso de los jardines de infantes, cabe señalar que, a nivel nacional, un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que existe una escasez en el país de 17.399 aulas en distintas salas, especialmente en las de 3 años. Tanto para este caso como para las escuelas primarias y secundarias, los educadores sostienen que la existencia de suficientes edificios escolares también actúa como aliciente para que crezcan las matrículas. Ello a pesar de que la caída de la natalidad también influye globalmente para disminuir la población de alumnos en los primeros niveles.

Sea como sea, el reclamo de Los Hornos parece verse acompañado por datos incontrastables, de modo que las autoridades educativas debieran resolver en forma perentoria la necesidad de más jardines de infantes y escuelas en ese barrio.