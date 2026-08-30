La agresividad de Milei desplaza los logros económicos y expone la distancia entre la macro y la calle

La habilidad de fijar la agenda política que había demostrado el Gobierno desde la asunción de Milei a la Presidencia parece diluirse. En los días en que trascendían pronósticos de que la inflación disminuiría en el mes de agosto, el desaforado discurso del Presidente en el colegio secundario ORT de la Capital Federal recibió críticas hasta de sectores que muy posiblemente lo habían apoyado. Podría haber exhibido un triunfo en lo que considera el mayor problema de la Argentina: la baja del índice de precios al consumidor.

Invitado a dictar una conferencia sobre Ética e Inteligencia Artificial optó por dirigirse a los estudiantes de cuarto y quinto año del mencionado centro educativo diciendo que debían abuchear a los periodistas, que sus adversarios políticos “son sucios y carecen de estatura moral” y llegó al extremo de sostener que “en el Antiguo Testamento existen condenas satánicas a quienes tienen pensamiento Marxistas”.

En la escuela en que alrededor de la mitad de los alumnos proviene de familias que inmigraron a la Argentina hasta cuatro generaciones atrás porque eran perseguidas en Europa, en la que predominaba el antisemitismo, su agresividad no podía más que despertar una reacción crítica que debió haber calculado.

Adoctrinar

El intento de adoctrinar a los adolescentes durante los actos educativos fue especialmente cuestionado por los distintos sectores que discreparon con el kirchnerismo. Ahora, los libertarios incurrieron en la misma práctica que habían criticado con dureza cuando las acciones políticas se desarrollaban dentro de los establecimientos educativos. El increscendo de la agresividad presidencial no lo sufren los periodistas y las empresas de medios, a los que particularmente intenta descalificar con insultos de todo tipo.

Aparentemente las encuestas en las que dice no creer han causado esa reacción primitiva. Pero sus expresiones contribuyen a fortalecer lo que se describe como “la búsqueda ciudadana de un moderado”. El peronismo no parece estar dispuesto a ser una oferta electoral de ese tipo. Por el contrario, por lo que quizás coinciden sus dirigentes con los libertarios la polarización los beneficia. En los dos grandes partidos de hoy la mayor preocupación es que no aparezca un tercero aunque crean las circunstancias propicias para eso.

Ante el error de Milei en su disertación la contracara la ofrecía el festejo del aniversario de Club Deportivo Camioneros en que Hugo Moyano se reconcilió, al menos “para la foto”, con el “Chiqui” Tapia, el vilipendiado Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo cierto es que analizando las designaciones propuestas por el poder ejecutivo en el poder judicial entre los magistrados nominados para ocupar cargos de singular importancia, varios fueron miembros de comisiones honorarias en la AFA y entre ellas la de ética.

En otras circunstancias el logro de una final apasionante para no solo los apasionados del Hockey hubiera sido el comienzo de un cuarto intermedio en la agitada y prematuramente instalada campaña electoral y la interna del oficialismo y la oposición. Patricia Bullrich como siempre un paso adelante subió a las redes una foto de ella misma preadolescente con indumentaria deportiva y el palo de hockey. Pero la realidad pasa por circunstancias como las señaladas por el Observatorio de la deuda social Argentina de la Universidad Católica (UCA), al advertir que 46 por ciento de los hogares integrados por personas de 60 años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2017 y 2025, pero particularmente en los últimos dos años. Sorpresivamente da cuenta de que el 61,7 por ciento aprueba la atención médica mediante el PAMI.

Reacciones agresivas

Por supuesto que la situación económica también comienza a motivar reacciones agresivas, como la registrada en la llamada Villa Tranquila de Avellaneda, en la que seis patrulleros debieron huir ante la reacción de los vecinos cuando los agentes policiales intentaron aparentemente restablecer el orden, ante la violencia desatada por el intento de grúa municipal de remover un auto mal estacionado.

En la mayor concentración urbana del país, del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el descontento es inocultable. No son necesarias encuestas ni estudios de opinión pública y todos los días en la capital de la Provincia, por ejemplo EL DIA informa del cierre de algún comercio o taller. La caída del poder adquisitivo, las carencias presupuestarias del Estado Provincial, que se refleja en todos sus servicios, contrasta con la situación de la Capital Federal en la que se concentra buena parte de la riqueza del país. La discriminación de que fue objeto Buenos Aires en la Ley de Coparticipación, que se acentúa porque el gobierno nacional retacea los fondos de los que dispone discrecionalmente, han creado una situación que se refleja en todos los órdenes de la vida social y eso impacta en las encuestas. Mientras tanto Milei logró la aprobación de la Cámara de Diputados de proyectos que consideraba fundamentales: la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal. Ambos están muy alejados del interés inmediato de la mayoría de los bonaerenses.

El crecimiento de las exportaciones no llega al bolsillo de los argentinos. Como se viene diciendo, los éxitos en la macro no suben al micro.