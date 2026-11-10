La batalla sobre la financiación climática

Con los indicadores científicos en niveles alarmantes, la COP31 arrancó en Turquía con el reto de encontrar soluciones urgentes al calentamiento global pese a las divisiones entre sus participantes, enfrentados incluso antes de empezar por la financiación climática. En la víspera, las delegaciones negociaron hasta tarde las demandas de los países en desarrollo de incluir puntos relacionados con la financiación climática en el orden del día oficial.

“Este ha sido ya un comienzo difícil para la COP31”, afirmó Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en la cumbre. La financiación ya se anticipaba como uno de los grandes contenciosos en la ciudad mediterránea de Antalya, que acogerá hasta el 20 de noviembre a cerca de 100.000 personas y delegaciones de casi 200 países.

El miércoles y el jueves se celebrará una cumbre de jefes de Estado, en la que intervendrán, según anunció la organización, el reelecto mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la venezolana Delcy Rodríguez y el boliviano Rodrigo Paz.

Bajo los acuerdos de la ONU, los países desarrollados deben ayudar económicamente a las naciones en desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio climático y a llevar a cabo la transición a energías limpias.

En la anterior COP30 de Brasil se pidieron “esfuerzos” para triplicar de aquí a 2035 esta financiación y los países africanos reclamaron que esta meta se incluya en la agenda oficial.