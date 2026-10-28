La desinformación de la IA se cuela en la campaña

A medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, la inteligencia artificial va ganando presencia en la campaña, y con ella también va aumentando la desinformación. Los investigadores han bautizado este fenómeno creciente como “slopaganda”, y recurren a él tanto republicanos como demócratas, aunque sean los compañeros de partido de Donald Trump los que invierten más en esta tecnología de cara a los comicios del 3 de noviembre.

En uno de estos anuncios, Abdul El Sayed, candidato demócrata al Senado por el estado de Míchigan, aparece con unas cartas de un juego de mesa en las que se lee “Muerte a Estados Unidos” y “Celebra el 11 de septiembre”, fecha del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

“La destrucción de Israel y de Occidente no es solo un juego para ellos”, afirma un narrador, antes de añadir: “Es una misión”.

El candidato, musulmán y cuyo padre es originario de Egipto, también aparece en una foto familiar generada con inteligencia artificial junto a cuatro mujeres tapadas de la cabeza a los pies con un velo.

Una organización cercana a Ted Cruz, senador republicano por Texas, es la responsable de este vídeo, en que se ve una nota en la que se advierte de que el clip fue “creado total o parcialmente con la ayuda de la inteligencia artificial“.

Pero esto último es un rara avis, según los investigadores, que advierten que la mayoría de los anuncios creados con IA no incluyen esta información, lo que ayuda a la propagación de desinformación.