La diferenciación de Patricia Bullrich que sigue haciendo ruido en el gobierno libertario

En todos los gobiernos hay discusiones internas pero muy pocas veces se asiste a lo que se observa con los libertarios: un desafío directo al Presidente, el ejercicio de diferenciación casi constante, en este caso por parte de Patricia Bullrich, la dirigente más importante que tiene La Libertad Avanza en el Senado e integrante de la mesa política del oficialismo.

La vocación de Patricia de dejar en claro que no piensa igual que Javier Milei en todos los temas genera especial enojo en Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y cabeza política del Gobierno (una rareza, porque siempre el jefe en ese aspecto suele ser el primer mandatario), y la mano derecha de ésta, Lule Menem, el armador territorial, digamos, nacional. Portador de un apellido “ilustre”, que remite a la etapa liberal del peronismo, pero absolutamente fóbico a la alta exposición.

La verdad, no la quieren a Bullrich. Pero saben que la necesitan. No tienen hoy alguien de ese perfil, con experiencia y personalidad, para que le negocie los proyectos al oficialismo en la Cámara Alta que hasta pudo hacer acuerdos básicos con el kirchnerismo.

Patricia, claro, sabe esto perfectamente y por eso tira tanto de la cuerda. La tensión ha llegado a un extremo notable. “La cosa está fea de verdad”, le dice a este diario una fuente del entorno de la legisladora.

El Presidente, hasta ahora, ha evitado una confrontación directa más allá de los enojos que, dicen en el mileísmo, expresó puertas adentro. Es más: hay orden de no torearla públicamente, en especial desde lo verbal, porque saben que la respuesta puede ser muy cáustica. La Casa Rosada espera que la visita de León XIV, que acaparará la agenda nacional varios días, funcione como una suerte de tregua tácita.

Un desafío junto a su tropa

La reciente publicación del bullrichismo de una foto de una reunión que tuvo Patricia con dirigentes y legisladores de su entorno molestó al karinismo. La instantánea fue interpretada en la Rosada como una demostración de fuerza de la senadora, acaso como un desafío a la conducción presidencial.

Participaron diputados nacionales, legisladores porteños y referentes que acompañan a la ex ministra desde su etapa en el PRO, el partido de Mauricio Macri. ¿Buscó Bullrich mostrar una estructura política propia dentro del espacio libertario, como diciendo que si se va del partido violeta puede hacer daño? Es probable.

Bullrich tiene 15 diputados nacionales y media docena de senadores fieles. Les ha venido pidiendo, más allá de aquella foto vendida como un encuentro de trabajo, que no se desperfilen: son, primero, bullrichistas; después libertarios porque siguen siendo parte del proyecto Milei.

Es claro que Patricia busca mostrarse como una alternativa electoral del propio oficialismo para el caso de que Milei llegue muy desgastado al cierre de listas del próximo año, con un descontento social creciente por la economía “del metro cuadrado” y, dato importantísimo, con la caída en desgracia de sus aliados internacionales: Donald Trump en Estados Unidos y la paliza que se comió con los demócratas; Flavio Bolsonaro en Brasil, hoy casi un prófugo; Benjamín Netanyahu en Israel, que dificilmente logre formar gobierno; y, recientemente, la caída de Santiago Peña en Paraguay.

Los bullrichistas creen, analizan, que con ese telón de fondo Milei deberá reformular el perfil de su gobierno, acaso virar más al centro, ponerle cierta moderación al mensaje. O sea, lo que ella está haciendo. Debería suceder un milagro para que Milei cambie.

En ese contexto posible, con un Presidente más político y menos dogmático, es que estiman que la idea de que Bullrich sea la candidata a vicepresidente de Milei el año que viene podría encajar. Que sería una buena ecuación. Creen que Patricia es el único nombre que le suma algo al libertario. Al menos entre los que suenan (Martín Menem, Sandra Pettovello, no muchos más).

Claro que Bullrich pretende, llegado el caso, una negociación política: obtener varias candidaturas legislativas al Congreso y a varias legislaturas, que le respeten candidatos propios en algunos distritos y el compromiso de tener injerencia directa en áreas de gestión de un eventual segundo mandato mileista. Recordar: Victoria Villarruel también pensaba que iba a tener control sobre ciertos ministerios.

¿Existe el plan B de enfrentar a Milei -en una PASO o directamente en la general- con un perfil más de centroderecha moderada? La verdad es que hoy es un plan muy embrionario porque a pesar de que su imagen presidencial ha sufrido mella, el Jefe de Estado está en condiciones competitivas.

El politólogo Lucas Romero, de la consultora Sinopsys, dice: “Bullrich no esta diferenciándose de Milei. Está haciendo algo peor: está señalando públicamente todos los defectos de Milei”. Se refiere al reclamo para que los resultados de la recuperación económica lleguen a todos los sectores, las objeciones al Presupuesto 2027 (en especial al recorte del área de Discapacidad), a las expresiones presidenciales contra los periodistas, a que se atribuyó el impulso de las recientes medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo -su otro enemigo en el gabinete- para aliviar la situación de las pymes y, mucho antes, la presión para que Manuel Adorni se aleje de la gestión.

Bullrich dice que con estos “detalles” le habla a un público al que el gobierno descuida, básicamente sus votantes de 2023 que buscan, para seguir respaldado a este gobierno, cierta racionalidad en la cima y la admisión de que no todo es un lecho de rosas.

Después del feriado largo, Bullrich se reunirá con su mesa chica, que no sólo alberga legisladores. Dará directivas de cómo seguir. Puede llegar a haber sorpresas.