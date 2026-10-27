La economía en las calles

Analista económico

La economía no se explica solamente en los libros, se demuestra en la realidad.

El presidente Javier Milei reúne a sus legisladores, les entrega libros y dedica horas a explicarles su doctrina económica.

Enseñar economía es valioso. Pero hay una pregunta que merece formularse: ¿qué sucede cuando los resultados de una política económica no coinciden con los beneficios que promete su teoría?

Una doctrina puede ser consistente en los libros. Otra cuestión es su capacidad para resolver los problemas concretos de una sociedad.

La economía tiene una particularidad: sus resultados no se miden únicamente a través de estadísticas o indicadores financieros.

También se perciben en la vida cotidiana, en las decisiones de quienes producen, trabajan, invierten o simplemente intentan llegar a fin de mes.

Un comerciante que vende menos, una pequeña empresa que posterga la compra de maquinaria o una familia que debe ajustar sus gastos son expresiones concretas de una realidad económica que no siempre encuentra respuestas en los modelos teóricos.

Cuando la actividad económica se contrae, el debate deja de ser exclusivamente doctrinario.

En el segundo trimestre de 2026, el PIB desestacionalizado cayó un 0,6% respecto del trimestre anterior. En julio, la producción industrial manufacturera registró una caída interanual del 5 por ciento. Estos indicadores obligan a discutir algo más que el equilibrio de las cuentas públicas.

Los gobernadores y los intendentes conocen esta realidad. Necesitan inversión, industrias produciendo, comercios vendiendo, trabajadores con empleo y economías regionales en crecimiento.

Quienes tienen responsabilidades de gestión en las provincias y los municipios conviven diariamente con las consecuencias de las decisiones económicas. Son los que reciben los reclamos de los comerciantes, de los empresarios que necesitan financiamiento y de los trabajadores que buscan oportunidades.

Para ellos, la discusión no pasa solamente por defender una determinada escuela de pensamiento, sino por encontrar respuestas que permitan sostener la actividad y generar nuevas posibilidades de crecimiento.

Una economía necesita estabilidad monetaria, equilibrio fiscal y previsibilidad. Pero ninguna de estas condiciones, por sí sola, garantiza el desarrollo económico.

Un desafío amplio

El verdadero desafío consiste en transformar esa estabilidad en inversión productiva, mayor oferta de bienes y servicios, mejores salarios y crecimiento sostenido.

Es razonable que las transformaciones económicas requieran tiempo y que sus resultados no sean inmediatos, pero también es cierto que ese tiempo tiene un costo para quienes deben afrontar todos los días sus obligaciones.

La estabilidad debe ser el punto de partida de una economía que funcione, no una meta que termine justificando indefinidamente la postergación de otros objetivos.

Porque gobernar una economía no consiste únicamente en corregir sus desequilibrios financieros. Consiste también en crear las condiciones para producir más, generar trabajo, ampliar el mercado interno, exportar y mejorar el bienestar de la población.

La economía no debe juzgarse solamente por la coherencia de sus teorías, sino también por los resultados de su aplicación.

El equilibrio es una condición necesaria. El desarrollo debe ser el objetivo.