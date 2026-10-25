La economía no despega, crecen las diferencias internas y Milei redobla la confrontación

“Si Milei vuelve a España 15 veces más es posible que gane Sánchez”, dijo el reconocido, moderado y diplomático Felipe González, tal vez uno de los más destacados protagonistas del proceso del restablecimiento de la democracia en su país, que siguió siendo una figura de prestigio en el mundo a pesar de haberse retirado de la política en España.

Líder durante mucho tiempo del partido socialista español, ha hecho pública su discrepancia con el actual presidente del gobierno de la península que pertenece al mismo partido y hasta ha dicho que posiblemente vote en blanco en las próximas elecciones. No contuvo su tajante opinión: “Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo. ¿Cómo puede ir a un país solo a insultar?”. Por separado dijo, refiriéndose al presidente argentino, que podría terminar favoreciendo involuntariamente a quien tanto critica.

En realidad, la agresividad y la falta de respeto hacia otros políticos y al periodismo en general del Presidente no sorprendió a los argentinos. Su perfil autoritario, sin embargo, ha sufrido algunos golpes y no todos partieron de la oposición. En el oficialismo, si bien solo Patricia Bullrich ha manifestado públicamente algunas discrepancias, el descontento de numerosos dirigentes libertarios es inocultable. Milei se vio obligado a reconocer que la economía no está creciendo como él esperaba y tal vez esa sea la razón de sus más que destempladas reacciones.

MILLONES PARA NEGOCIAR

La semana pasada terminó con un pronunciado aumento del riesgo país, mientras que el consumo masivo se sigue contrayendo.

Los expertos del Fondo Monetario Internacional y algunos funcionarios de Trump advierten que tal vez el gobierno argentino podría poner en movimiento resortes para paliar las consecuencias del plan transformador de la economía, que aparentemente Milei quiere aplicar a rajatabla, aunque es cierto que el Presidente se ha permitido destinar millones para negociar con los gobernadores presuntamente aliados.

LA DIFERENCIACIÓN DEL MACRISMO

El PRO se vio obligado a que su vocero tuviera que subrayar disidencias con las expresiones de Milei durante su paso por España y la conducción del partido apoyó las declaraciones de Fernando de Andreis, que creyó necesario decir: “la libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores fundamentales que debemos cuidar todos los días”.

Si un aliado sintió la obligación de reivindicar principios tan elementales por un sentimiento de incomodidad frente a las actitudes del presidente; y la arremetida anti musulmana de oficiosos voceros del oficialismo también mereció reparos; es que resulta inexplicable que en un país que dejó atrás los sectarismos religiosos se promuevan actitudes y palabras insultantes contra el islam, aspecto que en los últimos días motivó virulentas expresiones como las del Gordo Dan.

Mientras tanto, en el peronismo hubo una reunión multisectorial, que incluyó la participación de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, para sellar el compromiso de impedir la suspensión y mucho más la derogación de la ley que ha determinado la vigencia de la obligatoriedad del voto en las internas de los partidos, las PASO. Predomina entre los dirigentes del peronismo el criterio de que es el mecanismo imprescindible para mantener la unidad, aunque algunos sostienen que Cristina todavía tiene tiempo para desconcertar a todos lanzando un candidato inesperado. Ningún conocedor se atreve a vaticinar sobre la decisión final de la ex presidenta que aparentemente, hasta ahora, para enfrentar a Axel solo contaría con la candidatura de Massa. Lo inevitable no existe para ella.

Según el INDEC, el 13,9 por ciento de las industrias y el 15,1 por ciento de los supermercados prevén reducir personal en los próximos noventa días. La producción de Vaca Muerta bate récords y el superávit energético acumulado este año superó en un 77 por ciento el del mismo periodo del 2025. Ese es el sector que más ha crecido, mientras aumenta la demanda en los comedores populares. Sin embargo, los movimientos estadísticamente muchas veces invisibles de las ventas al exterior de la industria de la inteligencia mantienen su crecimiento y el superávit de la balanza en el comercio internacional de la Argentina en los últimos 9 meses superó los 21.000 millones de dólares.

El apoyo incondicional a Trump no impidió que Estados Unidos propusiera el cierre de la Comisión de las Naciones Unidas en el que año tras año la Argentina encontró el ámbito para discutir sobre la soberanía Argentina en las Islas Malvinas. Milei había hecho una bandera del nacionalismo y en su momento el Gobierno creyó que esa actitud le valdría en el orden interno una revalorización de su política internacional, en una actitud ingenua que partía en suponer que los desencuentros diplomáticas entre Washington y Londres podrían significar un cambio favorable para las aspiraciones argentinas.

CADA UNO ATIENDE A SU JUEGO

A pesar de la situación económica que determinó la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, los libertarios cabalgan sus problemas aparentemente sin dificultades a pesar de los desacuerdos, cada vez más intensos, que se registran en su interior. La oposición envuelta ya en las discusiones sobre las posibles candidaturas presidenciales parece estar ajena a la búsqueda de un sector de la ciudadanía de una alternativa creíble frente al Gobierno.

La ansiedad por la falta de resultados que se sientan en el bolsillo de la gente se ha manifestado en las últimas semanas también en el empresariado. Mientras la actividad económica no exhibe señales de crecimiento la incertidumbre aumenta también en el exterior y eso es particularmente notable en las privatizaciones. Todas las adjudicatarias de las licitaciones fueron empresas argentinas. Una señal que no puede ser ignorada.