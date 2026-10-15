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ARGENTINA

La inflación se acelera y el crecimiento, con menos expectativas

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Por Redacción AFP

La inflación mensual en Argentina se aceleró levemente en septiembre hasta 1,9%. El aumento de los precios al consumidor fue mayor que el 1,7% de agosto y acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Desde que asumió en 2023, el presidente, Javier Milei, aplicó un plan de austeridad para contener el déficit fiscal crónico y logró bajar el índice de precios de tres dígitos a un 33,4% interanual en septiembre.

A la par con la caída de la inflación, el Fondo Monetario Internacional redujo de 3,5% a 2,1% su proyección de expansión de la economía argentina para 2026, según un informe presentado durante sus reuniones anuales en Bangkok.

El rubro de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguido por Educación (3,0%). “Que hoy estemos abajo del 2% creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario confió en que el gobierno logre reducir la inflación hasta “un indicador de un dígito anual” a mediano plazo.

En medio de la política de austeridad, los argentinos han perdido poder adquisitivo y reducido el consumo, mientras se han perdido empleos en la industria manufacturera.

“Esta revisión a la baja se debe a la actividad más débil observada durante el tercer trimestre de este año”, explicó Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, en conferencia de prensa.

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