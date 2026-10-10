El peronismo no logra apartarse de la dinámica que impuso su disputa interna. Axel Kicillof y el kirchnerismo duro libran una batalla que se dirime en los más variados ámbitos mientras ese proceso escala y en los últimos días aportó nuevos elementos diferenciadores.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno y operador político del mandatario provincial, dio un paso más en el desarrollo de la estrategia de diferenciación con el kirchnerismo. En una entrevista que generó un efecto revulsivo en La Cámpora, puso en duda que el Movimiento Derecho al Futuro fuera a encolumnarse en forma automática frente a una eventual, e improbable, candidatura presidencial de Cristina Kirchner. El sector de Kicillof se venía cuidando de traspasar algunos límites en relación a la figura de la ex presidenta, más allá del gesto del propio Gobernador de gambetear una visita a San José 1111. Parte de ese umbral, ahora, fue cruzado.

Existe otra traducción de aquellas definiciones que explican las furibundas críticas del kirchnerismo, mezcladas con acusaciones fuertes sobre la figura del Gobernador. Lo que se terminó por blanquear no es sólo una puja por una candidatura: es la escenificación de la pelea por la jefatura del peronismo.

Sobre ese clima de tensión cabalgan otras versiones que, incluso, desafían la idea del propio Kicillof de no acelerar algunos tiempos. Sectores del MDF, acaso los más belicosos con el kirchnerismo, dieron aire a una maniobra tendiente a condicionar al propio Máximo Kirchner por la cual se cumpliría el compromiso de encaramarlo en la presidencia del Congreso del PJ bonaerense a cambio de que La Cámpora apoye en la Legislatura el proyecto para volver al viejo esquema de reelecciones indefinidas de los intendentes.

El propio Kicillof salió a calmar las aguas, pero la insistencia de la Gobernación para que los alcaldes impedidos de continuar puedan ir por un nuevo mandato, sigue en pie. “Vamos a cumplir el acuerdo para que Máximo presida el Congreso”, dicen. “Pero si no habilitan las reelecciones, es claro que quieren jugar a perder”, acotan enseguida con tono de desafío.

El proyecto sigue varado en el Senado. El kirchnerismo reclama que junto a ese debate se acuerde la cobertura de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte. “Es un compromiso que Axel no cumplió. Otro más”, disparan desde el camporismo. “Ni sueñen con que ese tema se va a poner en la mesa de negociación junto al tema de las reelecciones”, retrucan desde el MDF.

Esas discusiones transitan como en un camino paralelo a una situación económica cada vez más compleja que además impacta sobre definiciones políticas que complican al Gobierno nacional. El anhelo de suspender las Primarias sigue atrapado en negociaciones que, en sintonía con aquél deterioro, encuentran menos incentivos de cooperación con la administración de Javier Milei.

Para colmo, circulan versiones en distintos ámbitos de una hipotética salida del ministro de Economía Luis Caputo. Todo, frente a una encrucijada a la que se verá sometido el Gobierno: comenzar a transitar el año electoral con una economía en declive, lejos de las promesas de fuerte reactivación que supo proyectar el funcionario.

Parte de ese cuadro se analizó en una reciente cumbre de intendentes bonaerenses del PRO. En esa cita se puso sobre la mesa un menú de encuestas que, con matices, coincidían en un aspecto: en sus distritos, los jefes comunales están midiendo varios puntos más que el propio Presidente. Se trata de la reversión del escenario de hace poco más de un año cuando la figura de Milei era el gran elector en los municipios amarillos.

Esas dudas también llegan a la dirigencia nacional que está negociando, a paso cansino, un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Ralentiza, además, la mencionada discusión por las Primarias.

Ese escenario económico que no termina de despegar en los sectores clave que generan más mano de obra como la industria, la construcción y el comercio, también impacta sobre la administración de Kicillof.

El Gobernador no está pudiendo resolver la negociación salarial con los gremios estatales y docentes en medio de una situación financiera delicada por la caída de la actividad y la poda de los fondos nacionales. La paritaria está demorada, se acerca la fecha de liquidación de haberes y no aparece una oferta de aumento concreta.

Varias de estas organizaciones hacen malabares entre el reclamo de sus bases y sus alineamientos políticos detrás de la candidatura del Gobernador. Una situación incómoda que está empujando medidas de fuerza por ahora no generalizadas pero que marcan un malestar creciente de los trabajadores que ven como sus salarios siguen perdiendo frente a la inflación.