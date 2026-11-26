Presidente de IDESA

Los datos de la Secretaría de Trabajo informan que en agosto del 2026 el empleo asalariado privado registrado volvió a caer. Rememorando un poco. En agosto del 2023 los empleados asalariados privados registrados eran 6,4 millones y allí empezaron a disminuir mes a mes hasta agosto del 2024 que comenzaron a crecer también paulatinamente hasta mayo 2025 que empezaron nuevamente a decrecer. Así se llega a agosto del 2026 con 6,1 millones de asalariados privados registrados.

De esta forma, en el transcurso de 3 años se perdieron 300 mil empleos asalariados privados registrados. Pero no de una manera brusca sino en un proceso gradual y sostenido de desgranamiento.

Por otra parte, la tendencia -ciclo de la actividad económica que mide el INDEC –y es la que las autoridades económicas aconsejan mirar– tuvo una fase ascendente durante el 2024, descendente en el 2025 y en el 2026 se planchó. En el balance, la economía creció apenas 4% en los 3 años que transcurrieron entre 2023 y 2026.

Esto permite conjeturar que el desgranamiento del empleo asalariado formal se mantendrá ya que con estancamiento de la actividad y estabilidad de precios los costos laborales duelen más y la forma de reducirlos no puede ser con licuación de salario real sino desprendiéndose de trabajadores.

La brecha, según el sector

De todas formas, no todos los sectores están en la misma situación. Si se mide cuánto crecieron entre el acumulado enero-agosto del 2023 y el mismo período del 2026 surge que agro, energía, minería y bancos crecieron en conjunto un 39%, mientras que comercio y servicios están estancados y la industria manufacturera junto con la construcción cayeron un 13%. Claramente la economía marcha a tres velocidades.

Lo interesante es ver qué pasa con el empleo asalariado formal en estos tres grupos de sectores. Aquí aparecen las sorpresas. En el mismo período, el empleo en industria y construcción cayó 10%, obvio, en comercio y servicios cayó 1%, obvio también porque están estancados, y en los sectores muy dinámicos (agro, energía, minería y bancos) el empleo también cayó 1%.

Todos destruyen empleo. Naturalmente los que cayeron fuerte presentan altas tasas de destrucción, pero los que crecieron fuerte, también presentan destrucción. Esto es indicativo de que lo que está afectando al empleo no es sólo la dinámica económica. También cuenta la reconversión de las empresas para adaptarse a una economía sin inflación (lo que exige ser eficiente) con alta inserción en el mundo (lo que exige ser más eficiente aún). Dado que se mezclan dos fenómenos lo que corresponde entonces es tomar medidas específicas para cada fenómeno.

Para generar condiciones de crecimiento para todos los sectores se requieren políticas que eviten las contracciones. El foco aquí está en las políticas monetaria y cambiaria. Tasas de interés elevadas con apreciación cambiaria es una combinación esencialmente recesiva. Por eso hay que tender a relajar la falta de liquidez monetaria en el mercado para reactivar el crédito al consumo y la inversión y eliminar definitivamente el cepo cambiario para que el valor del dólar se ubique en el nivel que corresponde al libre juego de la oferta y la demanda que seguramente es superior a $1.600.

Un cambio impositivo

También es muy importante abordar la reforma tributaria. La producción argentina tiene impuestos que los competidores de otros países no tienen. Piénsese que los productos locales tienen que pagar todo el Ingreso Bruto y tasas municipales acumulados en la cadena de producción, mientras que los productos importados lo pagan una sola vez. Imposible competir así. Una reforma tributaria que unifique el IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales es esencial para que las empresas argentinas puedan competir en igualdad de condiciones con las importaciones.

Luego, para morigerar los impactos de la reconversión de las empresas se debe poner en pleno funcionamiento la Ley de Modernización Laboral. Debe activarse su parte más innovadora que es la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa para facilitar la absorción de los trabajadores desvinculados por la reconversión. Específicamente, permitir a las empresas –con especial énfasis a las pymes– a desengancharse de los convenios colectivos de actividad. No es racional esperar que la reconversión productiva no tenga impactos negativos cuando se debe hacer con convenios colectivos de actividad celebrados en los años 1970 y 1980.

La crisis laboral argentina responde a dos factores: la recesión y la reconversión. Para salir de la recesión, hay que revisar las políticas monetaria y cambiaria y encarar la reforma tributaria. Para mitigar la reconversión hay que instrumentar a pleno la reforma laboral que el propio gobierno presentó y el Congreso le sancionó.

Todo en la dirección de avanzar en favor de más libertad económica.