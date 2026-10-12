La reacción del fútbol por el fin de las apuestas

Las protestas por la prohibición de las apuestas en línea marcaron los partidos de la 29ª jornada del Campeonato Brasileño, la primera tras el parón por la fecha FIFA. En una campaña organizada por las casas de apuestas, vallas publicitarias de cada estadio mostraron mensajes de reprobación a la decisión anunciada el 25 se septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, días antes de las elecciones.

Frases como “Prohibir no es proteger”, “¿A quién beneficia prohibir a quienes cumplen las normas?, “No se cambian las reglas a mitad de partido”, “La demanda no desaparece, solo cambia de destino”, “¿A quién le interesa el mercado ilegal?” y “¿Quién se beneficia de las apuestas ilegales?” aparecieron en los carteles a pie de campo durante los partidos.

La jornada dejó además otra imagen inédita, pues la prohibición también incluye cualquier tipo de publicidad de apuestas, y varios clubes lucieron sus camisetas sin patrocinios por primera vez en mucho tiempo.

Las “bets”, como se conoce en Brasil a las casas de apuestas en línea, eran las principales patrocinadoras del fútbol local, pero Lula da Silva justificó la decisión por los efectos nocivos en la salud pública y las finanzas de las familias brasileñas.

El lunes pasado se cumplió el plazo para atender la prohibición dictada por el mandatario, quien el 25 de octubre se medirá en el balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, que encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.