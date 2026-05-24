La Región atenta frente a los casos de hantavirus

En el contexto de investigaciones que se realizan en el país para detectar reservorios naturales de hantavirus en Ushuaia y en áreas naturales de Tierra del Fuego, en busca del ratón colilargo, en donde se habrían originado los casos que afectaron a un contingente de turistas que visitó esos lugares, surgió una vez más la preocupante información de que en el Gran La Plata se dan condiciones favorables para la aparición de esta enfermedad.

A tal punto es así que, pese a encontrarse en esta zona el polo médico más importante de la Provincia, la Región pasó a ser en 2025 la que lideró en primer término la cantidad de casos de hantavirus en territorio bonaerense. Se conoce que investigadores de la UNLP, el CONICET y organismos provinciales vienen advirtiendo desde hace años que el Gran La Plata integra una de las áreas más sensibles de la llamada “región endémica central” del país. Estudios científicos detectaron en distintos épocas circulación viral y presencia de reservorios de hantavirus en La Plata, Berisso y Ensenada.

Tal como se informó en este diario, entre los principales reservorios identificados aparece el roedor Oligoryzomys flavescens, asociado a los genotipos Lechiguanas y Hu39694. También se registró circulación del genotipo Pergamino en ejemplares de Akodon azarae, otra especie frecuente en zonas rurales y periurbanas bonaerenses.

Los informes subrayan que la transmisión se vincula con la circulación de roedores silvestres —reservorios naturales del virus— y con actividades humanas que generan exposición, especialmente en áreas rurales y periurbanas. La limpieza de espacios cerrados, la remoción de materiales en desuso y el ingreso a estructuras abandonadas son los momentos de mayor riesgo de inhalación de partículas contaminadas.

Las investigaciones remarcan el riesgo en la interfaz urbano-rural, donde conviven viviendas precarias, malezas, una gran cantidad de basurales y microbasurales, así como de vegetación espontánea que facilitan la presencia de reservorios cerca de zonas habitadas.

En cuanto a la formación de pequeños basurales, no es un secreto que no pocos vecinos se deshacen de sus residuos domiciliarios arrojándolos en el frente de otras viviendas, en terrenos baldíos o en cualquier otro lugar prohibido, sin que las autoridades con incumbencia en este tema los sancionen o realicen campañas de concientización para evitar esta proliferación de focos infecciosos.

Lo cierto es que el hantavirus, en definitiva, se ha transformado en un mal endémico y dramático en nuestra región, que no cuenta con defensas activas para detenerlo. Y que desde 1998 -cuando se detectó el primer caso- hasta ahora ya ha cobrado más de una veintena de vidas, sólo en nuestro distrito.

No hay margen, entonces, para la indiferencia.